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“Yerli ve milli bilişim ürünlerimizi bu topraklarda üretiyoruz”

Açıklamalarda bulunan MÜSİAD Bilişim Sektör Kurulu Başkanı Fahrettin Oylum, “Yerli ve milli bilişim ürünlerimizi bu topraklarda üretiyoruz” dedi.

08 Mart 2019 Cuma 14:06
“Yerli ve milli bilişim ürünlerimizi bu topraklarda üretiyoruz”

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bilişim Sektör Kurulu Başkanı Fahrettin Oylum, donanım ile yazılım tarafında yerlileşmeyi artıracak adımlar attıklarına işaret ederek, “Siber güvenlikten büyük veriye, nesnelerin internetinden akıllı şehirciliğe, iletişim teknolojilerinden enerji çözümlerine kadar birçok alanda milli ürünlerimizi bu topraklarda üretiyoruz” dedi.

Yerli ürün tercihi

MÜSİAD tarafından gerçekleştirilen ‘Blokzincir ile Paradigma Değişimi’ konulu panelde konuşan Oylum, ulusal projelerde yerli bilişim ürünlerinin ülkemiz üreticilerinden temin edilmesi gerektiğini de vurguladı.

Değişime sürükleyecek

MÜSİAD Genel Başkan Vekili Mahmut Asmalı da blok zincir teknolojisinin öneminin giderek arttığına dikkat çekti. Asmalı, “Geleceğin en önemli teknolojileri arasında yer alan blokzincir, kişisel yaşamlarımızdaki süreçlerin yanı sıra ticaret, sağlık, gıda güvenliği ve hatta siyaset alanlarını da doğrudan değişime sürükleyecektir” dedi.


Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 14:06
  1. Fahrettin Oylum
  2. Mahmut Asmalı
  3. MÜSİAD
  4. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği

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