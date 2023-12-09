Yerli ve Milli 'Bayraktar' çeşidi buğday ekimi yapıldı! Türkiye'ye yönelik flaş çıkış: Tarımla teknolojinin birleştiği akıllı şehir Konya

Ülkemizin yüz ölçümü bakımından en büyük ili olan Konya'da, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay yönetiminde büyük değişimler yaşandı. Yapılan projeler ile birlikte Akıllı şehir statüsüne kavuşan Konya, adeta teknoloji şehri oldu.

Türkiye’nin en geniş coğrafyasına sahip Konya’da, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay önderliğinde birçok mega projeye imza atıldı. Geniş coğrafyada hem tarımsal anlamda büyük projeler hem de sanayi anlamında dev yenilikler gerçekleştirildi. Ülkemizin tarım ihtiyacını karşılayacak projelerin yanında Türkiye Yüzyılı vizyonu ile yola çıkılan teknoloji üretiminde de Konya Büyükşehir Belediyesi büyük çalışmalara imza attı.

KONYA TEKNOLOJİ ENDÜSTRİ BÖLGESİ OLDU

Konya'nın ileri teknoloji yatırımlarının Türkiye'deki merkezlerinden birisi olması hedefiyle çeşitli çalışmalar yürüten Konya Büyükşehir Belediyesi, 158 hektarlık alanı Teknoloji Endüstrisi Bölgesi olarak ilan etti. Bu proje ile yüksek katma değerli ve ileri teknolojiye sahip projelerin yürütülmesiyle birlikte ülke ve şehir ekonomisine de katkı sağlandı.



Konya Teknoloji Endüstri Bölgesinde 300 bin metrekarelik alanda, Aselsan ile birlikte savunma sanayisine yönelik önemli projeler üretmek içinde Konya Büyükşehir Belediyesi önemli adımlar atmaya devam ediyor.

AKILLI ŞEHİR KONYA

Tarım faaliyetlerinin yanında teknolojiye de çok önem veren Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya’yı ‘akıllı şehirler’ listesinde üst sıralara çıkardı. Teknolojiyi en verimli şekilde kullanmaya çalışan Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı bu bağlamda Konya halkının konforunu düşünerek birçok projeye imza attı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO



Katanersiz Tramvay, Bisiklet Yolları Ve Akıllı Bisiklet Sistemi, Akıllı Toplu Ulaşım Sistemi (ATUS), Otopark Bul, E-Desen, Gönüllü Hayvan Dostları Projesi Ve E-Pati Uygulaması, Çevre Yönetimi Bilgi Sistem Merkezi, Konya Mobil Uygulaması, Mevlana ve Mesnevi Mobil Uygulaması ve Konya Bilim Merkezi ile akıllı şehirler arasında üst sıralarda yer aldı.

DAR GELİRLİ AİLELER EV SAHİBİ YAPILACAK

Konya Büyükşehir Belediyesi, Çevre Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ işbirliğinde yürütülen projede, Konya'da yaşayan dar gelirli aileleri uygun ödeme şartları ile ev sahibi yapmak için çalışmalar hızlandırıldı. Depreme dayanıklı, modern ve düzenli bir yapıya sahip olan yeni inşa edilen konutlar, ilk etapta 3 bin 200 vatandaşın ihtiyacını karşılamayı hedefliyor

YERLİ VE MİLLİ TARIM

Konya Büyükşehir Belediyesi ve Karatay Belediyesi iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında, Saraçoğlu Mahallesi'nde bulunan 14 milyon metrekarelik arazide, tarımsal üretim faaliyetleri gerçekleştirildi.

Bu proje, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından tahsis edilen 14 milyon metrekarelik arazi üzerinde yapıldı. Proje kapsamında geçtiğimiz senelerde buğday, nohut ve tohumluk patatesin ilk ekim ve hasadı yapıldı. Arazinin 5 milyon 840 bin metrekarelik bölümüne yerli ve milli 'Bayraktar' çeşidi buğday ekimi yapıldı. Kuru şartlara dayanıklı ve verimi yüksek olan bu buğdaydan elde edilecek un, ekmek üretiminde değerlendirilecek. Ayrıca, ülkemizin yerli ve milli tohum ihtiyacına destek olmak amacıyla 2 milyon 300 bin metrekarelik alanda tohumluk buğday ekimi gerçekleştirildi.



72 MİLYON TL'LİK FIRIN YATIRIMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Türkiye'nin en modern tesislerinden biri olarak faaliyetlerine başlayan Fenni ekmek fabrikası 5 bin 400 metrekarelik bir alana yapıldı.

72 milyon liraya mal olan fabrikada, günlük 80 bin ekmek üretiliyor. Konya halkının ekmeğe ulaşma konusunda var gücüyle çalışan Konya Büyükşehir Belediyesi, açtıkları bu fabrika ile en ucuz ekmek satışı olan İl olmayı hedefliyor.

ATIK SUDAN ELEKTRİK ÜRETİLDİ

Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığında yürütülen atık sudan elektrik üretme projesi başarılı bir şekilde geri dönüşler aldı. Atık suların işlenmesiyle elde edilen çamurun oluşumu sırasında ortaya çıkan çamurun oluşumu sırasında ortaya çıkan metan gazını elektrik enerjisine dönüştürerek, toplamda 8 bin konutun elektrik ihtiyacını karşılayacak enerji üretimi sağlandı.

TAŞ BİNA RESTORE EDİLDİ

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığının yönetiminde başlatılan Restorasyon çalışmalarında, 'Konya Taş Bina' restore edilerek vatandaşlarının hizmetine sunuldu.

Aynı zamanda içerisinde dijital deneyim merkezi, kültür sanat alanları ve konferans salonu da bulunuyor. Konya'daki yaşamın çok yönlü tarihsel serüveninin dijital platformlarda anlatıldığı deneyim merkezi Konya halkının ziyaretine açıldı.

LÜKS RESTORANTLARI ARATMAYAN SOSYAL TESİSLER YAPILDI

Konya'nın neredeyse her ilçesine yapılan modern sosyal tesisler vatandaşların en çok ilgi gösterdiği projelerden biri oldu. Konya Büyükşehir Belediyesinin yönetiminde yapılan sosyal tesisler, vatandaşların yoğun ilgisi ile taçlandırıldı.

2 BİN KİLOMETRE YOL YAPILDI

‘Yol medeniyettir’ şiarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde ülkemizin en doğusundan en batısına kadar hiç ayrım yapılmadan en modern yollar ülkemize kazandırıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığında yürütülen projelerde Konya’ya 2 bin km modern yollar kazandırıldı. Yapılan dört köprülü kavşaklar ile trafik sorununu aşma konusunda önemli adımlar atıldı. Köprülü kavşakların maliyeti ise 1 Milyar TL'yi aştı.

OTOBÜS FİLOSU YENİLENDİ

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay önderliğinde başlatılan otobüs filosunun yenilenme projesi ile Konya halkının ulaşımda rahat ve konforlu bir şekilde seyahat etmesi hedeflendi. Bu bağlamda 127 yeni araç alımı yapıldı ve Konya halkının hizmetine sunuldu.