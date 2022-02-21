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Teknoloji Yerli ve milli akıllı taş üretildi
Teknoloji

Yerli ve milli akıllı taş üretildi

Teknopark firması Mamtaş, sınır bölgelerinde güvenliğin tesis edilmesine yardımcı olmak amacıyla akıllı taş üretti. Akıllı taş, içerisindeki 150 gramlık sensör paketi ile 10 yıla kadar görev yapabiliyor.

Yeniakit Publisher
2022-02-21 15:39:00 -
Yerli ve milli akıllı taş üretildi

Savunma sanayi alanında yerli ve milli ürünler geliştiren MAMTAŞ, geliştirdiği akıllı taş ile çeşitli tesis veya sınır bölgelerinde güvenliğin sağlanmasını hedefliyor.

Doğal taş görünümüyle yüksek kamuflaj yeteneğine sahip ‘akıllı taş’, içindeki 150 gramlık sensör paketi ile 10 yıldan uzun süre görev yapabilecek. Sahada yapay zeka ile insan ve hayvan ayrımı yapan sensörle, 20 kilometre menzili ile bu bilgiyi iletebiliyor. Öte yandan projeyi bir adım daha ileri taşımayı hedefleyen Mamtaş, ‘Akıllı Taş’a çok yakın bir zamanda füzyon sensör teknolojisini eklemek üzere çalışma yapıyor.

Geliştirilen Akıllı Taş'ın Özel Kuvvetler Komutanlığı için saha testlerinin tamamlandığı bildirildi.

Özellikleri

PWAN teknolojisi sayesinde günümüzde düşük enerji maliyetiyle geniş iletişim ağları kurulabiliyor.

LPWAN teknolojisi ile siber güvenliği üst düzeyde, sızma ve engellemelere karşı güvenli bir ağ geçidine sahip olan Akıllı Taş, 2 yıl süren Ar-Ge çalışmaları sonrasında Tübitak 1512 prototipi ile saha testlerini başarıyla geçti.

Geliştirme süreci devam eden Akıllı Taş, özel kompozit kaplaması, akıllı entegre radarı ve sismik sensörleriyle alanındaki en gelişmiş ürün.

Yüksek kamuflaj kabiliyeti, sahada insan/hayvan ayrımını yapabilmesi, hızlı, güvenli ve 20 km’ye varan iletişim menzili ile Akıllı Taş ülkemizin savunma ve takip gücüne büyük katkı sağlamayı hedeflemektedir.

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