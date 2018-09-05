THY - TR Çıkışlı Güney Avrupa Eylül
0553 313 94 23

Yerli ürüne yerli etiket konulmalı

Vatandaşlar, yerli ürünlere okunur ve net bir şekilde “Türk malı” ibaresi konulmasını istiyor.

05 Eylül 2018 Çarşamba 11:31
Yerli ürüne yerli etiket konulmalı

Döviz kurundaki yükseklik ve enflasyon rakamlarındaki artışın ardından yerli ve milli ürünlere yöneliş başladı. Vatandaş yerli malına yönelmek isterken birçok işletmede satılan ürünlerin yerli ya da yabancı malı olduğu anlaşılmıyor. Yerli üretim malların etiketlerine Türk bayrağı ya da ayrı bir sembol konulması gerektiğini belirten birçok sosyal medya kullanıcısı ise bu konuda Ticaret Bakanlığı’nı harekete geçmeye çağırdı.

Yerli ürünlerin satışını artırmak için raflarda açıkça Türk Malı yazması veya Türk Malı olduğuna ilişkin bir işaret konulması gerektiğine dikkati çeken TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Ekonomik olarak inişli çıkışlı bir dönemden geçtiğimiz şu sıralarda yerli ürün kullanmanın önemini her zamankinden daha çok vurguluyoruz. Raflarda, tezgâhlarda, reyonlarda yüzde yüz Türk Malı olan ürünler açıkça okunur şekilde belirtilerek halkımız yerli ürünlere yönlendirilerek hem satışlar artırılmalı, hem de paramız yurt içinde kalmalı. Çünkü dünyaca ünlü birçok marka ürünün ülkemizde üretildiği de iyi bilinmeli ki halkımız gerçeği öğrensin” dedi.

Yüzde yüz yerli olan her ürünün belirtilmesinin satışları artırarak ekonomiye katkı sağlayacağını vurgulayan Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Yerli üretimin, yerli ve milli olmanın, yerli ürün kullanmanın önemi bu dönemde had safhada. Öyle ki kendi üreticimiz, kendi markamız kazandıkça ülke ekonomimiz kazanacak. Bunun için yerli ürünlerin üzerinde her vatandaşın alışveriş yaparken okuyup görebileceği şekilde belirtilmesi lazım. Örneğin bir gömlek, deterjan, telefon, çikolata, ayakkabı vb. her üründe bu geçerli olabilir. Üründe TM yazısı olsa da boyutu küçük olduğu için herkes tarafından okunup fark edilemiyor. Hangi ürün yüzde yüz yerli, hangi ürünün yüzde 50’si yerli bunu bilerek alışveriş yapmak, yerli ürünlerimizin cazibesini de artıracaktır. Milli tasarruf yapmamız gereken dönemlerde bunun önemi büyüktür. Çok bilinen dünyada ünlü birçok marka ile aynı kalitede gıda ya da tekstil ürünü üretebilen birçok markamız var. Vatandaşımız bunun da bilincine vararak ürünler arasında kıyaslama da yapabilir. Ekonomimizin kısa sürede bu dalgalanmalardan kurtulması için yerli ürüne teşvik artırılmalı” değerlendirmesinde bulundu.

 

Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 11:31
  1. yerli ürün
  2. milli etiket
  3. Bendevi Palandöken

YORUM YAZ

  • kamuran kayakamuran kaya1 sa önce
    ben yerli ürünlere ayrı raflar olmalı insanlar etiket aramak yerine milli raflara gider oradan alışveriş yapar.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Diyanet 2018 personel alım başvuruları
  1. Diyanet 2018 personel alım başvuruları
  2. İdliblilerden çağrı! "Bölge..
  3. Elif Şafak’a sert sözler: CIA köpeği..
  4. Şirin Payzın CNN Türk'ten kovuldu mu?
  5. ODA TV'den Elif Şafak'ı koruma hamlesi!
  6. Fenerbahçe'de Carlos Kameni gelişmesi!..
  7. Dolar Afganistan'da tarihi rekor kırdı
  8. CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye..
  9. Beşiktaş, Domagoj Vida'nın bonservis..
  10. Akhisarspor'a UEFA Avrupa Ligi müjdesi
  11. İstila ettiler! Bartın'da köylüler 2..
  12. İhracat rakamlarında bir iyi bir de..
  13. Rusya'dan flaş İdlib açıklaması!..
  14. Türk çeliğine Avrupa'dan yoğun ilgi
  15. PKK’lıların cenazesine katılan Sezgin..
  16. Hatay'da yaralı kadını 2 kilometre..
  17. Kelebekler köyü istila etti! Köylüler..
  18. Erzurum’da polis şüphelenip durdurdu!..
  19. Sarıgül safını seçti!
  20. CHP'den Binali Yıldırım'a 'dinleme'..
İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
BİM A101 Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
BİM A101 Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
FETÖ'nün yeni saldırı hazırlığını anlattı! "Korkunç bir manzara ile karşı karşıya kalırız"
FETÖ'nün yeni saldırı hazırlığını anlattı! "Korkunç bir manzara ile karşı karşıya kalırız"
Dolar, İran'da rekor kırdı!
Dolar, İran'da rekor kırdı!
Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2018 lise kayıt belgeleri
Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2018 lise kayıt belgeleri

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Akşener'in istifa tiyatrosu meyvelerini veriyor! 140 kişi istifa etti
Akşener'in istifa tiyatrosu meyvelerini veriyor! 140 kişi istifa etti
Bu da yeni TOSUNCUK! Yerli ve milli değil, Çin malı çıktı
Bu da yeni TOSUNCUK! Yerli ve milli değil, Çin malı çıktı