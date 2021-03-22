Yerli üretim Xiaomi telefonlar ne zaman çıkacak? Yerli üretim Xiaomi ne kadar olacak?

Xiaomi akıllı telefonları için ülkemiz adına yeni bir dönem başladı. Salcomp ile iş birliği yapan Çinli teknoloji markası ülkemizde de resmi olarak çalışmalarına başladı. Yıllık 5 milyon seviyesinde olmak üzere akıllı telefon üretimi yapılacak ve yerli fabrikadan çıkacak olan akıllı telefonlar, ülkemizde de satılacak.

Yakın zamanda test üretimleri de gerçekleştirilen akıllı telefonlar ise şu an fabrikada seri üretime geçmeye başladı. Bu konuda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yeni bir video paylaşarak ilk yerli telefonların ne zaman satışa çıkacağına da netlik getirdi.

Yerli üretim Xiaomi telefonlar ne zaman çıkacak?

Yerli akıllı telefonların önümüzdeki ay itibariyle satışa çıkacağına dair bilgiler paylaşıldı. İlk etapta Redmi 9C modellerin sunulacağı ön görülüyor. Nisan ayında telefonların satışının başlayacağı beklenirken fiyatlarda nasıl bir değişiklik olacağı ise belli değil.