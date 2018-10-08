Yerli üretim implantta önemli başarı! "24 ülkeye gönderdik"

Kocaeli’deki Marmara Teknokent’te faaliyet gösteren DTI İmplant’ın geliştirdiği yerli yapay diş kökleri, implant endüstrisinde yeni bir sayfa açtı.

Daha uzun ömre sahip olması ve daha hızlı iyileşme sağlamasıyla hekim ve hastalarca da tercih edilen SLA yüzeyli bu yerli implantlar, dünyanın dört bir yanındaki 24 ülkeye satılıyor.

Firma, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesinden de onay aldı ve yıl sonuna kadar bu ülkeye ilk ihracatı gerçekleştirecek.

DTI İmplant Genel Müdürü Talat Buğur “Diş implantlarının kemikle bütünleşmesi sürecinde, yüzey teknolojilerinin önemi çok büyük. Bizim SLA yüzeyli implantlar, dünyanın en pahalı sınıfında. Raf ömrü 1 yıl olan diğer ürünler, sıvı içerisinde saklanıyordu. Yaklaşık 2 yıllık çalışma sonucunda biz bu ürünü, kuru yüzey olarak geliştirdik ve ömrü de 5 yıl oldu. Şu anda yılda 250 bin implant üretiyoruz. Yüzde 30’u ihracata gidiyor. Hedefimiz 500 bin üretim ve yüzde 70 ihracat” dedi.