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Yerli üretim Ako Akü Rusya'daki fuarda ilgi odağı oldu

AKO Akü Genel Müdürü Dr. Hulki Büyükkalender:- "Rusya'nın en büyük otomotiv yan sanayi fuarında gördüğümüz ilgi ve gelen talepler, memnuniyet verici seviyede"

29 Ağustos 2019 Perşembe 12:23
Yerli üretim Ako Akü Rusya'daki fuarda ilgi odağı oldu

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin yerli sermayeli sanayi gücü AKO Grup bünyesinde yer alan AKO Akü, Moskova'da düzenlenen ve otomotiv sanayinde bölgenin önemli buluşması olarak kabul edilen Automechanika Moskova Fuarı'nda ilgi odağı oldu.

AKO Grup'tan yapılan açıklamaya göre, bölgenin en önemli otomotiv ve yan sanayi buluşması olarak gösterilen fuara, 41 ülkeden bin 30'ün üzerinde firma katıldı.

AKO Akü, Automechanika Moskova Fuarı'nda, Turbo Akü ve AKO Prestige markalarını sergiledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AKO Akü Genel Müdürü Dr. Hulki Büyükkalender, şirketin farklı coğrafyalarda yaygınlaşma stratejisi açısından Rusya'nın bu en büyük otomotiv yan sanayi fuarında gördükleri ilgiyi ve gelen talepleri, memnuniyet verici seviyede olduğunu kaydetti.

Otomotiv yan sanayinde Türkiye'nin markası olma yolunda ilerleyen AKO Akü'nün, ihracat pazarlarındaki rekabetçi gücüyle, Türkiye'nin küresel otomotiv sanayindeki en büyük ataklarından biri olmayı hedeflediğini belirten Büyükkalender, "AKO Akü fabrikamızda Matrix Press (Punch) ve Kazien Tüneli teknolojileri ile ürettiğimiz Turbo Akü ve AKO Prestige marka aküler, daha önceki fuarlardaki gibi bu fuarda da ilgi odağı oldu. Standımız en çok ziyaret edilen stantlar arasında yer aldı. Daha önceki yıllarda belirlediğimiz Rusya ve çevre pazarında güçlü bir büyüme hedefimizi hızla gerçekleştiriyoruz. Bu yıl dördüncü kez katıldığımız bu fuarda, önemli ve verimli iş birlikleri edindiğimiz için grubumuz ve ülkemiz adına gururluyuz." ifadelerini kullandı.

AKO Prestige ve Turbo Akü marka akülerin üretimi, AKO Akü’nün Çankırı üretim tesisinde gerçekleştiriliyor. Akü üretiminde sektörde kullanılan gelişmiş ve görece en iyi sonuçları veren üretim tekniği olan Matrix Press (Punch) ve Kazien Tüneli teknolojisi AKO Akü'de bir arada kullanılıyor. Bu teknolojiler sayesinde aküler daha dayanıklı oluyor ve yıllarca en üst seviyede enerji sağlayabiliyor.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 12:23
  1. AKO Akü

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