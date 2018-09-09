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Yerli üreticiye sağlık market dopingi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık malzemelerinin ve tıbbi cihazların alım ve teslimatının tek havuzdan yapılacağı “Sağlık Market” uygulamasıyla yerli üreticilerin destekleneceğini söyledi.

09 Eylül 2018 Pazar 12:08
Yerli üreticiye sağlık market dopingi

Sağlık Bakanı Fahrettin KocaSağlık Market” uygulamasını anlattı... Devlete bağlı yaklaşık 900 hastanenin maliyetlerini yükselten sağlık malzemesi alım ihalelerinin artık Sağlık Marketler üzerinden yapılacağını belirten Bakan Koca, “Gerek değişik ölçeklerde üretici, ithalatçı ve bayilerin ihaleye katılımının mümkün olması gerek yerli üreticiye yüzde 15 fiyat avantajı sağlanması yerlileşme ve millileşmeyi güçlendirecek, tekelleşme ihtimalini ise ortadan kaldırmış olacak” dedi. 

ELEKTRONİK ORTAMDA ŞEFFAF İHALE

Sağlık marketten yapılacak alımların elektronik açık ihale yöntemiyle gerçekleşeceğini belirten Koca, şunları dile getirdi: “Proje uygulamaya geçtiğinde, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı tarafından ihtiyaç duyulan tıbbi malzemeler, rekabet şartları sağlanarak tüm isteklilere açık ihaleler, e-ihaleler yoluyla temin edilecektir. Uygunluk değerlendirmesinden geçen tüm tedarikçilere ait ürün grupları ilan edilip görülebilecek, tüm sağlık tesisleri kendi ihtiyaçlarını belirleyecek ve bu miktarlar üzerinden ihaleler gerçekleştirilecektir. İhalesi tamamlanan ürünler, tedarikçiler tarafından ihale sözleşmesine uygun olarak ilgili sağlık tesislerine teslim edilecektir.

TOPLU ALIM YÜKÜ KALKACAK

‘Sağlık Market Projesi’yle alternatif bir satın alma ve ihale modeli geliştirilmektedir. Buna göre, toplu alımlar yerine sürekli, sık alımlar yapılacak, böylelikle sağlık tesislerindeki stoklama süresi kısaltılacak, hızlı bir satın alma modeli ile kesintisiz sağlık hizmeti sunumu sağlanacak ve tedarikçilere daha çabuk ödeme yapılarak borç vadesi kısaltılmış olacaktır.

MALİYETLER DÜŞÜRÜLECEK

Sağlık Bakanlığı, YÖK ve Maliye Bakanlığı’nın bir araya geleceği modelle başhekim hastanenin ihtiyacı olan ürün alımını Sağlık Market’in internet sistemi üzerinden e-ihale ile gerçekleştirecek. PTT Kargo ise ertesi gün teslimatı yapacak. Sağlık Market üzerinden yapılacak ihalelerde yerli firma ve ürüne öncelik verilecek. Üniversite hastaneleri ve özel hastaneler de isterlerse bu sisteme katılabilecek.

Haber Tarihi: 09 Eylül 2018 Pazar 12:08
  1. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
  2. Sağlık Market
  3. Sağlık Bakanlığı
  4. YÖK
  5. Maliye Bakanlığı
  6. PTT Kargo

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