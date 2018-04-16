Yerli traktör üretimi başladı

Anadolu Grubu’nun otomotiv alanında yerli üretim odaklı çalışmaları traktörle hız kazandı. Grup şirketlerinden Anadolu Motor ve İtalyan Argo Tractors’ün 2017 yılında yüzde 50-50 ortaklıkla kurduğu Anadolu Landini, Kocaeli Şekerpınar’daki tesislerinde yerli traktör üretimine başladı. Anadolu Landini’nin yerli traktör üretimiyle ilgili düzenlenen tören, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün katılımıyla gerçekleştirildi.

MUTLULUK DUYUYORUZ

Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, “Anadolu Grubu’nun 68 yıllık deneyimini İtalyan ortağımızın traktör tasarımı ve üretimi konusundaki 134 yıllık uzmanlığıyla birleştirerek, Türkiye’de yatırım yapmaktan, ülkemizin tarım, ihracat ve istihdamına katkı sağlamaktan mutluluk duyuyoruz” dedi. Bakan Özlü ise, “Bakan olarak, beni en çok mutlu eden programlar fabrika açılışlarıdır. Çünkü fabrika demek üretim demektir, katma değer demektir, ihracat demektir, istihdam demektir”diye konuştu.