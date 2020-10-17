  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Yerli sıcak hava balonları ilk kez turistlerle uçtu
Aktüel

Yerli sıcak hava balonları ilk kez turistlerle uçtu

Yeniakit Publisher
2020-10-17 09:05:17 -
Yerli sıcak hava balonları ilk kez turistlerle uçtu

NEVŞEHİR (AA) - Kapadokya'da yerli üretim sıcak hava balonları test sürecinin ardından ilk kez ticari uçuş yaparak, turistlerin bölgeyi gökyüzünden izlemesini sağladı.

Bölgede faaliyet gösteren Pasha Balloons tarafından üretilen 6 adet sıcak hava balonu, gün doğumunda Kapadokya semalarına yükseldi.

Çeşitli kapasitelerdeki sepetlere sahip sıcak hava balonları ile 68 yerli ve yabancı turist, peribacaları üzerinde süzülerek yaklaşık 45 dakika süren tura katıldı.

Pasha Balloons Yönetim Kurulu Başkanı Halis Aydoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yerli imkanlarla üretimi yapılan sıcak hava balonlarının diğer balonlarla bölge semalarına renk katmasının heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Yerli üretim balonları yurt dışına da satmayı hedeflediklerini belirten Aydoğan, şöyle konuştu:

"Geçen sene ekim ayında ilk yerli üretim balonumuzu test amaçlı uçurmuştuk. Bugün de 6 balonumuz bir ticari firmamızla beraber yolcu uçuşlarına başlıyor. 28 kişilikten 4 kişiliğe kadar değişik ebatlardaki balonlarımızla Kapadokya'da misafirlerimizi taşımanın mutluluğunu yaşıyoruz. Heyecanlıyız, bugün ilk uçuşlarını misafirlerimiz ile beraber gerçekleştirecekler. Bugün gökyüzünde yerli balonlarımızı görmenin mutluluğunu yaşayacağız. Hedefimiz, dünyanın farklı noktalarında yerli ve milli balonlarımızın uçmasını sağlamak."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermenistan'a ayak bastı! Skandal patlak verdi
Dünya

Ermenistan'a ayak bastı! Skandal patlak verdi

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Ermenistan'a ziyarette bulunarak tepki çeken bir adıma imza attı.
Türkiye S-400 hava savunma sistemini ateşledi!
Gündem

Türkiye S-400 hava savunma sistemini ateşledi!

Sinop'a sevk edilen S-400 hava savunma sistemlerinin bugün test edildiği iddia edildi. Sosyal medyadan paylaşılan fotoğraflar ve videolar hı..
Dünya gündemindeki isim, Erdoğan için bunları söyledi: O bir dünya lideri
Siyaset

Dünya gündemindeki isim, Erdoğan için bunları söyledi: O bir dünya lideri

İşgalci Ermenistan'a karşı yürüttüğü operasyonlarda dünyanın gündeminden düşmeyen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Recep Tayyip Erdoğ..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay