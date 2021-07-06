Yerli patent, tasarım ve marka başvurularında 2021 damgası
Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Başkanı Habip Asan, yılın ilk yarısında yerli patent başvurularında yüzde 13, faydalı modelde yüzde 40, marka ve tasarımda yüzde 37, coğrafi işaret başvurularında da yüzde 79 artış olduğunu belirterek, “Türkiye, bu başvuru artışlarıyla yılın ilk 6 ayında dünyada en önde gelen ülkelerden biri” dedi.
Asan, TÜRKPATENT’te gerçekleştirilen “3. Üniversiteler Patent Yarışması Tanıtım Toplantısı”nda, yarışmaya ilişkin detayları paylaştı, sınai mülkiyet alanında yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Bu yılın ilk 6 ayına ilişkin sınai mülkiyet verilerini açıklayan Asan, şunları kaydetti: “Yerli patent başvuru sayıları 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 13 artarak 3 bin 171’den 3 bin 571’e ulaştı. Yerli faydalı model başvuruları 2020 yılının ilk 6 ayına göre yüzde 40 artarak 1704’ten 2 bin 387’ye yükseldi. Türk sanayicisi ve KOBİ’lerimiz için son derece rekabet avantajı sağlayan buluşlar bunlar. Yerli marka başvuru sayıları 2020 yılının ilk 6 ayına göre yüzde 37 artarak 64 bin 236’dan 87 bin 922’ye çıktı. Muhtemelen yıl sonunda belki de 200 binin üzerinde başvuru bekliyoruz.