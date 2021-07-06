Yerli patent, tasarım ve marka başvurularında 2021 damgası

Asan, TÜRKPATENT’te gerçekleştirilen “3. Üniversiteler Patent Yarışması Tanıtım Toplantısı”nda, yarışmaya ilişkin detayları paylaştı, sınai mülkiyet alanında yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Bu yılın ilk 6 ayına ilişkin sınai mülkiyet verilerini açıklayan Asan, şunları kaydetti: “Yerli patent başvuru sayıları 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 13 artarak 3 bin 171’den 3 bin 571’e ulaştı. Yerli faydalı model başvuruları 2020 yılının ilk 6 ayına göre yüzde 40 artarak 1704’ten 2 bin 387’ye yükseldi. Türk sanayicisi ve KOBİ’lerimiz için son derece rekabet avantajı sağlayan buluşlar bunlar. Yerli marka başvuru sayıları 2020 yılının ilk 6 ayına göre yüzde 37 artarak 64 bin 236’dan 87 bin 922’ye çıktı. Muhtemelen yıl sonunda belki de 200 binin üzerinde başvuru bekliyoruz.