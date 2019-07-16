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Yerli oyun geliştirme şirketinden global başarı

Türk oyun şirketlerinin uluslararası alanda ivmesi yükseliyor.

16 Temmuz 2019 Salı 10:06
Yerli oyun geliştirme şirketinden global başarı

Türk oyun şirketlerinin uluslararası alanda ivmesi yükseliyor. Yerli geliştirilen ‘Bus Simulator: Ultimate’ isimli oyun, kısa sürede dünya genelinde 10 milyon kullanıcı tarafından indirildi.


Son yıllarda Türk oyun şirketlerinin uluslararası arenadaki başarıları hızla artıyor. Son olarak yerli mobil oyun üreticisi Zuuks Games tarafından 15 Haziran 2019 tarihinde yayınlanan “Bus Simulator: Ultimate” isimli oyun, kısa sürede dünya genelinde 10 milyon kullanıcı tarafından indirilerek önemli bir başarıya imza attı.


Yalnızca bir ayda dünya genelinde 10 milyon indirme sayısına ulaşan şehirlerarası otobüs simülasyon oyunu “Bus Simulator: Ultimate”, Türkiye’de en popüler oyunlar listesinde App Store’da birinci, Google Play’de ise ikinci sırada yer alıyor. 15 farklı dil seçeceğine sahip olan ve birçok ülkenin güncel indirme sıralamasında ilk 20 arasında yer alan oyun, dünyaca ünlü birçok oyundan çok daha kısa sürede bu rakamlara ulaştı.


Gerçek bir otobüs şirketi yönetir gibi oynanıyor


Otobüs sürüş simülasyonu olarak kurgulanan ‘Bus Simulator: Ultimate’ oyunu gerçek bir otobüs şirketi yönetir gibi pek çok detayı içinde barındırıyor. İkram servisinden, radyo ve mola zamanına kadar her şey en ince ayrıntısına kadar oyunda yer alıyor. Tek bir otobüsle başlanan oyunda zamanla kendi filonuzu ve otobüs şirketinizi kurabiliyorsunuz. Türkiye, Avrupa ülkeleri, ABD ve Brezilya gibi birçok ülke haritasında yolculuk yapmaya imkan sağlayan ve Türkçe seslendirme özelliğine de sahip olan oyun, yakın zamanda PC versiyonuyla da oyunseverlerin karşısına çıkacak.


Aylık 60 milyon aktif kullanıcı sayısına sahip


Zuuks Games, Türkiye’de mobil oyunları en çok yüklenen geliştirici şirketleri arasında yer alıyor. 2014 yılında kurulan şirketin ilk oyunu City Driving 50 milyondan fazla kullanıcı tarafından indirildi. Yayında 30’dan fazla oyunu olan Zuuks Games, toplamda 200 milyondan fazla yüklenme sayısına ulaşmış durumda. Zuuks Games’in aylık 60 milyon aktif kullanıcı sayısı bulunuyor. Kullanıcılarının yüzde 25’i Türkiye’den, yüzde 25’i Almanya’dan, geriye kalan yüzde 50’si ise dünyanın farklı bölgelerindeki oyunseverlerden oluşuyor.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 10:06
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