Yerli otonun üretim çalışmalarına hız verildi

2011 başında gündeme taşınan, 2017’de start verilen ‘Türkiye’nin Otomobili’ projesinde önemli ilerlemeler kaydedildi. Yatırım tutarı 22 milyar lirayı bulacak, ekonomiye 50 milyar Euro katkı sunacak, otomotiv üretimini ve ihracatını atağa kaldıracak olan projenin kronolojisi şöyle:

Başkan Erdoğan onayladı

-2017 Kasım ayında Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell ve Zorlu Holding tarafından ‘Türkiye’nin Otomobili’ için ön imzalar atıldı.

-2018 Mayıs ayında Türkiye’nin Otomobil Girişim Grubu (TOGG) devreye alındı. TOGG’da babayiğitlerin hisseleri yüzde 19’ar olarak belirlendi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) de yüzde 5 hisseyle 6’ncı ortak oldu.

-2018 Eylül ayında Gürcan Karakaş CEO koltuğuna oturdu.

-2019 Mayıs döneminde yerli otomobilin tasarım çalışmaları tamamlandı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın onayına sunuldu.

-2019 Ağustos döneminde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, otomobilin ilk prototipini inceledi.

-2019 Ekim ayında TOGG tüm birimleriyle Bilişim Vadisi’ne taşındı.

Tescil alındı

-2019 Aralık döneminde TOGG tarafından üretilecek yerli arabanın prototipi vitrine çıkarıldı. Bilişim Vadisi’nde tanıtılan prototipe takdir yağdı. Türkiye’nin Otomobili’ne ilk sipariş ise Erdoğan’dan geldi.

-2020 Nisan ayında araba için Avrupa Birliği’nden (AB) tasarım tescili alındığı açıklandı.

-2020 Haziran ayında da Çin’den tasarım tescili alındığı duyuruldu.

Kollar sıvandı

-2020 Haziran ayında yerli SUV’ların ve sedanların Bursa Gemlik’te 1 milyon metrekare alanda üretilmesi için düğmeye basıldı. Gerekli girişimlerde bulunuldu, onaylar alındı yıkım ve yapım çalışmalarına başlandı.

-2020 Temmuz döneminde Türkiye’nin Otomobili’nin üretileceği fabrikanın temeli Başkan Erdoğan tarafından atıldı. Törene Corona virüsü (Covid-19) tehdidinden ötürü katılım sınırlı oldu.

-2020 Temmuz döneminde SUV ve sedanların bataryalarının yerli olacağı ifade edildi.

-2020 Ağustos ayında otomobilin ismi TOGG olarak ilan edildi.

İstihdama büyük katkı

2022’de hizmete açılacak olan fabrikanın inşaatının 18 ayda tamamlanması hedefleniyor. Her sene 175 bin taşıtın üretileceği fabrikada 2023’te 2 bin 420 çalışan istihdam edilecek. Çalışan adedi 2032’de 4 bin 323’ü varacak.

İlk etapta bir SUV model imal edilip satışa sunulacak. İlerleyen senelerde ise sedan, hatchback, MPV taşıtlar müşterileriyle buluşacak.

TOGG’da kritik atama

Yerli otomobilin üretim sorumluluğu, otomotiv sektöründe 20 yılı aşkın tecrübeye sahip olan Murat Akdaş’a verildi. 1997’den bu yana Honda Türkiye’nin Fabrika Direktörlüğü’nü yürüten Akdaş, 21 Eylül 2020 tarihinden itibaren TOGG’da inşaat proje yönetimi ve üretim sorumluluğu pozisyonlarında görev yapacak.

2 motor seçeneği bulunuyor

TOGG’un şu an için 2 motor seçeneği bulunuyor. Birinci seçenekte 200 beygir güç üretebilen motor var. Bu motor sayesinde taşıt 0’dan 100 km/saat hıza 7.6 saniyede ulaşacak. İkinci seçenekte ise 2 motor mevcut. 400 beygir güç üretebilen motorla otomobil 0’dan 100 km/saat hıza 4.8 saniyede varacak.

Yerli arabanın bataryasında da motor gücünde olduğu gibi 2 seçenek söz konusu. İlk seçenekte araba tek şarjla 300 kilometre gidebilecek. İkinci seçenekte ise menzil 500 kilometreye kadar çıkacak.

Bir müddet evimizdeyiz

Yerli otomobilin ilk etapta iç tüketimi karşılayacağı ardından dünyaya ihraç edileceği öngörülüyor. Nitekim TOGG CEO’su Gürcan Karakaş, her platformda kendi ülkesinde başarılı olmayan bir markanın ihracatta da başarılı bir grafik ortaya koyamayacağını kaydediyor. “Biz bir müddet evimizde, ülkemizde kalacağız” diyen Karakaş, şu ifadeleri kullanıyor: “Yeni bir şirketle yola koyuluyoruz. Bu şirketin güçlenmesi, oto üretimi ve servis ağının oturması zaman alacaktır. Ancak ihracata kalkıştığımız anda bizim ilk hedefimiz Avrupa bölgesi olacaktır. Avrupa’da pek çok ülkeye gitme hedefimiz var. İlk gideceğimiz ülkeler de belli. Bunların başında Almanya ve İtalya bulunuyor. İhracatla ilgili stratejik detaylandırmayı gelecek aylarda yapacağız.” 24 ay içinde ilk seri otomobilin üretim bandından ineceğini dile getiren Karakaş, ayrıca “Eleman alımına 2022’de start vereceğiz. Bursa ve Gemlik’ten eleman temin edeceğiz” açıklamalarında bulunuyor.