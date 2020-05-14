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Aktüel

Yerli otomobilde flaş gelişme

Türkiye'nin yerli otomobil projesinde bir aşama daha tamamlandı. Bursa'ya yapılması planlanan yerli otomobilin fabrikası ile ilgili hazırlanan ÇED Raporu görüşe açıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 13:56:00 -
Yerli otomobilde flaş gelişme

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yapılması planlanan Elektrikli Otomobil Üretim Tesisi projesi ile ilgili olarak hazırlanan ÇED Raporu görüşe açıldı.

Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğünün internet sitesinde konu ile ilgili yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Bursa ile Gemlik, ilcesinde Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yapılması planlanan Elektrikli Otomobil Üretim Tesisi projesi ile ilgili olarak hazırlanan ÇED Raporu, İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu (İDK) tarafından incelenerek son şekli verilmiş olup, söz konusu rapor halkın görüş ve önerilerini almak üzere ÇED Yönetmeliği'nin 14.Maddesi (1) no'lu bendi kapsamında Bakanlıkta ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nde on (10) takvim günü görüşe açılmıştır. Bakanlığa/Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne iletilen görüşler projeyle ilgili karar alma sürecinde dikkate alınacaktır. Görüş ve öneriler için bu süreç içerisinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na veya BURSA Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine müracaat edilebilir."

 

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