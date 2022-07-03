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Teknoloji Yerli otomobil TOGG yine nefes kesti
Teknoloji

Yerli otomobil TOGG yine nefes kesti

2023 yılında yollarda olması hedeflenen Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un test sürüşleri trafiğin yoğun olmadığı saatlerde yollarda yapılırken görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2022-07-03 17:01:00 - 2022-07-03 17:01:41

Türkiye'nin piyasa çıkarmaya hazırlandığı yerli otomobil TOGG, gece yarısı görüntülere yansıdı. Aracın yol tutuşu, izleyenleri adeta hayran bıraktı.

2023 yılı Mart ayı itibariyle artık daha sık rastlamaya başlayacağımız Türkiye'nin yerli otomobili Togg, gece yarısında yolda görüntülendi. TOGG'u kimin kullandığı bilinmezken, söz konusu görüntünün sosyal medya paylaşılması büyük heyecana yol açtı.

4
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Yorumlar

099

MaşaAllah

fuat

aynen masallah , Allah devamina erdirsin , turkiye icin muthis olcak muthis
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