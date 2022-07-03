Yerli otomobil TOGG yine nefes kesti
2023 yılında yollarda olması hedeflenen Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un test sürüşleri trafiğin yoğun olmadığı saatlerde yollarda yapılırken görüntülendi.
Türkiye'nin piyasa çıkarmaya hazırlandığı yerli otomobil TOGG, gece yarısı görüntülere yansıdı. Aracın yol tutuşu, izleyenleri adeta hayran bıraktı.
2023 yılı Mart ayı itibariyle artık daha sık rastlamaya başlayacağımız Türkiye'nin yerli otomobili Togg, gece yarısında yolda görüntülendi. TOGG'u kimin kullandığı bilinmezken, söz konusu görüntünün sosyal medya paylaşılması büyük heyecana yol açtı.