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Yerli otomobil sunumu! Erdoğan beğendi

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Ortak Girişim Grubu CEO’su Gürcan Karakaş yerli otomobil projesiyle ilgili son durun hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunum yaptı. Sunum, Erdoğan’dan tam not aldı.

30 Kasım 2018 Cuma 06:27
Yerli otomobil sunumu! Erdoğan beğendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli otomobilde gelinen son nokta hakkında bilgi aldı. Önceki gün gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) toplantısının ardından Erdoğan ile bir araya gelen projenin ortaklarından TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Ortak Girişim Grubu (OGG) CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş bir sunum gerçekleştirdi.

Erdoğan beğendi

Hisarcıklıoğlu ve Karakaş'tan bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sunumun ardından beğenisine dile getirdiği öğrenildi. Türkiye'nin Otomobili Projesi'nin somutlaşma döneminde olduğu ve her şeyin yolunda gittiği ifade edildi. Prototipin 2019'da kamuoyu ile paylaşılması ve 2021'in sonunda seri üretime geçilmesi hedefi var. Bu takvime uyulduğu ve Türkiye'nin Otomobili'nin bu tarihlerde planlandığı gibi iş akışının sağlanacağı ifade edildi. Türkiye'nin Otomobili Projesi'ni üstlenen Ortak Girişim Grubu, uzun soluklu bir yatırım planlaması yaptı. Grup, üç fazdan oluşan yaklaşık 15 yıllık bir yatırım hamlesine yönelik plan duyurmuştu.

Karakaş kısa zamanda toparladı

Cumhurbaşkanlığı'nın desteğiyle 2 Kasım 2017 tarihinde imzalanan protokol ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TOBB koordinasyonunda Anadolu, BMC, Kıraça, Turkcell ve Zorlu olarak güçlerini birleştirip Türkiye’nin Otomobili Ortak Girişim Grubu (OGG) adı altında çalışmalarına başlamıştı. 5 şirketin hisse payları yüzde 19 olurken, TOBB'un hissesi ise yüzde 5 olmuştu. OGG'nin başına ise CEO olarak 1 Eylül 2018'de işbaşı yapan Alman Bosch'un deneyimli Türk yöneticisi Mehmet Gürcan Karakaş getirildi. Kısa zamanda projeyi toparlayan ve güven veren deneyimli CEO Karakaş Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takdirini kazandı.

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 06:27
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