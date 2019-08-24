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Yerli otomobil pazara çıkmadan ilgi gördü

Ön gösterim aracı aralık ayında tanıtılacak olan yerli otomobile talep yağıyor.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 10:49
Yerli otomobil pazara çıkmadan ilgi gördü

Yerli otomobile talep yağıyor. Artan talepten memnun olan Türkiye’nin Otomobil Girişimi Grubu (TOGG) Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, “Pazara çıkmamıza 2 yıldan biraz daha fazla zaman olmasına rağmen yüzlerce yurttaşımız ön ödeme yapıp araca ilk ulaşanlardan olma arzusunu iletiyor” dedi.

5 yıldız hedefi

Yerli aracı çarpışma testinden 5 yıldız alarak pazara çıkarmayı hedeflediklerini belirten Karakaş, “Türkiye’de üretilecek ve yurt dışı pazarlara ihraç edilecek bir otomobil hem servis ağı hem de parça tedarikinde elbette ulaşılabilir ve yenilikçi olacaktır” ifadesini kullandı.

Karakaş, ön gösterim aracını aralık ayında tanıtacaklarına işaret etti. Ayrıca “Doğuştan elektrikli, fikri ve sınai mülkiyet hakları tamamen TOGG’a ait, C segmentinde bir SUV olan otomobilimizin fotoğrafları da aralık ayından itibaren paylaşılabilir hale gelecek” açıklamasında bulundu.

Yerli otomobilde her kategori için bir güç seçeneği sunacaklarını vurgulayan Karakaş, “Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın daha önce açıkladığı gibi tek dolumla 500 kilometre yol alabilecek kapasitede bir seçeneğimiz de olacak” bilgisini verdi.

Robotik teknolojiler kullanılacak

Türkiye’nin otomobilinin akıllı alt sistemlerden oluşacağını dile getiren Karakaş, söz konusu aracı takip edecek diğer modellerde de kullanılacak elektrik elektronik mimarisinin tasarımının da şimdiden yapıldığına dikkat çekerek, şunları söyledi:

Aracımız pazara çıktığında rekabetin gerektirdiği otonom sürüş özelliklerine sahip olacak, bataryasında ise son seviyede lityum iyon hücreler kullanılacak. Aynı zamanda otomobilimizin üretiminde de Endüstri 4.0 çerçevesinde robotik ve ağa bağlı teknolojiler kullanılacak. Fabrikanın nereye kurulacağı konusunda son değerlendirmeler yapılıyor, kısa bir süre içinde açıklanacak olgunluğa ulaşacak

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 10:49
  1. Yerli otomobil
  2. Türkiye’nin Otomobil Girişimi Grubu (TOGG) Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş
  3. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank

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