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Ekonomi

Yerli otomobil fabrikası ne zaman açılacak?

Yerli otomobilin asfalta çıkacağı sabırsızlıkla bekleyenler "Yerli otomobil fabrikası kuruldu mu?" , "Yerli otomobil fabrikası ne zaman kurulacak?" , "Yerli otomobil fabrikası nerede kurulacak?" sorularının cevaplarını araştırıyor. Peki, yerli otomobil fabrikası ne zaman açılacak?

2020-04-24 15:16:00 -
Yerli otomobil fabrikası ne zaman açılacak?

Yapılan tanıtımıyla hayranlık uyandıran yerli otomobilin yollara çıkacağı tarih merak ediliyor. Koronavirüs salgını nedeniyle yerli otomobil fabrikasının açılacağı tarihin ertelenip ertelenmeyeceğini araştırmaya başladı. İşte, detaylar.

Yerli otomobil fabrikası ne zaman açılacak?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, (Türkiye’nin Otomobili) ''Kovid-19 nedeniyle Gemlik’te kurulacak fabrikanın temel atma tarihine ilişkin büyük bir aksaklık öngörmüyoruz" dedi

Bakan Varank, "Fabrika ÇED raporunu alma aşamasında. Zemin etütleri de muhtemelen 10 gün içinde tamamlanacak" diye konuştu.

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