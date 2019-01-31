Yerli mühimmatta bir ilk! Siparişler gelmeye başladı

TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen ATLAS AÖB, ilk defa yerli bir mühimmata entegre edilerek, entegrasyon testleri ile birlikte 300 adetlik başlangıç seviye ilk üretim için sipariş alındı.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Savunma Geliştirme (SAGE) tarafından geliştirilen ATLAS Ataletsel Ölçüm Birimi (AÖB), ilk defa yerli bir mühimmata entegre edilerek, entegrasyon testleri ile birlikte 300 adetlik başlangıç seviye ilk üretim için sipariş alındı.

İki farklı varyanta sahip

Yurtdışına bağımlı olduğumuz, mühimmat sistemlerinin en kritik bileşenlerinden olan Ataletsel Ölçüm Birimi, TÜBİTAK SAGE tarafından ATLAS ailesiyle ülkemize kazandırılmıştır. ATLAS AÖB, yüksek hassasiyet gerektiren seyrüsefer, güdüm ve kontrol uygulamaları için tasarlanmıştır.

ATLAS AÖB ailesi, çevresel olarak dayanıklı gövde ile kapatılmış, üç adet kapalı döngü fiber optik dönüölçer, üç adet hassas kuvars ivmeölçer ve ilgili hassas elektronik, optik ve mekanik tasarımları içermektedir. ATLAS AÖB, TS(Taktik Seviye) ve TS+ olmak üzere iki farklı varyanta sahiptir.