Yerli mobil WiFi ile kritik altyapılarda kesintisiz iletişim

Uçtan uca endüstriyel kablosuz haberleşme çözümleri sunan Radio Teknoloji, güvenlik kuvvetleri, kamu kurumları, enerji, liman, ulaşım işletmeleri başta olmak üzere birçok sektörde sorumluluk üstleniyor. Sahada tespit ettiği ihtiyaçlardan yola çıkan şirket, Radio RT-5000-01 adıyla mobil WiFi geliştirdi. Mobil WiFi, 50 kilometre yarıçapında bir alan içinde GSM baz istasyonlarının erişemediği, hatların zayıf ya da hiç çekmediği alanlarda en iyi sinyal ve en yüksek kapasitede bağlantı sağlıyor. Güvenilir ve geniş bir kapsama alanı için özel GSM ve WiFi antenlere sahip olan cihaz, kablosuz bağlantı noktası oluşturarak aynı anda onlarca kullanıcıya internet erişimi sunuyor. Böylece askeri ve sivil operasyon birimleri arasında haberleşme sağlanırken, sahadaki güvenlik kameralarının personel riski olmaksızın izlenmesi mümkün oluyor. Radio Teknoloji Genel Müdürü Abdurrahman Pehlivanoğlu, yaptığı açıklamada, güvenlik güçleri ve belediyeler için kablosuz iletişim çözümleri sunduklarını söyledi.