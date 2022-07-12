  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Yerli mobil WiFi ile kritik altyapılarda kesintisiz iletişim
Teknoloji

Yerli mobil WiFi ile kritik altyapılarda kesintisiz iletişim

Askeri görevler ve sivil alandaki kritik altyapılarda ihtiyaç duyulan kesintisiz iletişimi sağlamak amacıyla mobil WiFi çözümü geliştirildi.

Yeniakit Publisher
2022-07-12 15:40:00 -
Yerli mobil WiFi ile kritik altyapılarda kesintisiz iletişim

Uçtan uca endüstriyel kablosuz haberleşme çözümleri sunan Radio Teknoloji, güvenlik kuvvetleri, kamu kurumları, enerji, liman, ulaşım işletmeleri başta olmak üzere birçok sektörde sorumluluk üstleniyor. Sahada tespit ettiği ihtiyaçlardan yola çıkan şirket, Radio RT-5000-01 adıyla mobil WiFi geliştirdi. Mobil WiFi, 50 kilometre yarıçapında bir alan içinde GSM baz istasyonlarının erişemediği, hatların zayıf ya da hiç çekmediği alanlarda en iyi sinyal ve en yüksek kapasitede bağlantı sağlıyor. Güvenilir ve geniş bir kapsama alanı için özel GSM ve WiFi antenlere sahip olan cihaz, kablosuz bağlantı noktası oluşturarak aynı anda onlarca kullanıcıya internet erişimi sunuyor. Böylece askeri ve sivil operasyon birimleri arasında haberleşme sağlanırken, sahadaki güvenlik kameralarının personel riski olmaksızın izlenmesi mümkün oluyor. Radio Teknoloji Genel Müdürü Abdurrahman Pehlivanoğlu, yaptığı açıklamada, güvenlik güçleri ve belediyeler için kablosuz iletişim çözümleri sunduklarını söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23