Yerli Mesajlaşma Alternatifi Seydapp Android’de Yayında

Beta sürümü şu an Android cihazlarda kullanılabiliyor. Ekip, uygulamanın ilerleyen dönemde farklı platformlar için de yayınlanacağını belirtiyor.

Seydapp, günlük hayatta en çok ihtiyaç duyulan özellikleri sunuyor:

Birebir ve grup mesajlaşma

Sesli ve görüntülü arama

Fotoğraf, video, ses kaydı ve konum paylaşımı

Beta süreci boyunca kullanıcılardan gelen geri bildirimlerle uygulamanın geliştirilmesi ve yeni özelliklerin eklenmesi planlanıyor.

Son yıllarda dünya genelinde mesajlaşma uygulamalarının veri toplama politikaları sık sık tartışma konusu oluyor. Yabancı merkezli uygulamaların kullanıcı verilerini hangi ülkelerde sakladığı, bu verilerin kimlerle paylaşıldığı ve günlük konuşmaların nasıl işlendiği kamuoyunda merak edilen başlıklar arasında yer alıyor.

Özellikle WhatsApp gibi yaygın kullanılan uygulamaların gizlilik sözleşmelerinde yaptığı değişiklikler, birçok ülkede kullanıcıların tepkisine yol açtı. Bu durum, ülkelerin kendi yerli mesajlaşma çözümlerini geliştirmeye yönelmesini gündeme getirdi. Türkiye’de de benzer bir ihtiyaçtan yola çıkılarak geliştirilen Seydapp, yerli bir alternatif olarak dikkat çekiyor. Günlük konuşmaların, fotoğrafların ve kişisel bilgilerin yabancı şirketlerin sunucularında saklanması, birçok kullanıcı için endişe kaynağı. Yerli mesajlaşma uygulamaları, bu endişeye bir cevap olarak ortaya çıkıyor. Seydapp da bu ihtiyaç doğrultusunda geliştirildi.

Uygulamayı geliştiren ekip, projenin amacını şu sözlerle anlattı: “Yerli bir mesajlaşma uygulaması geliştirdik. Amacımız, bu alanda ülkemizin kendi çözümlerini üretebilmesine katkı sağlamak. Şu an beta sürümümüz Android’de yayında. Önümüzdeki dönemde diğer platformlar için de çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”