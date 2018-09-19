Yerli malına yerli etiket tamam

Ömer Faruk Şahin Ankara Son günlerde ekonomik göstergelerdeki değişim ve kur üzerinden yapılan saldırıları yerli malı ürünlere yönelerek bertaraf etmek isteyen tüketicilerin talepleri karşılık buldu. Yerli malı ürünlerin etiketlerinde ‘Türk Malı’ olduğunun belli olması için ayrı bir sembol olmasını isteyen tüketicilerin söz konusu talebi Ticaret Bakanlığı tarafından hayata geçirildi.

YERLİ ÜRETİM MALLARA ETİKET ZORUNLU OLACAK

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemenin ardından "Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" geçtiğimiz gün Resmi Gazete'de yayınlandı. Buna göre Türkiye'de üretilen malların etiketlerinde, Ticaret Bakanlığınca tespit ve ilan edilen şekil, logo veya işaretleri kullanmak zorunlu olacak. Etikette, malın satış fiyatı ve birim fiyatının uygulanmaya başlandığı tarihin de bulunması gerekecek.

Ayrıca, etiketlerin tarife ve fiyat listelerinin üzerindeki rakam ve harflerin okunabilir, düzgün, eksiksiz, gerçeğe uygun, yeterli büyüklükte ve başka rakam, kelime ve işaretlerle karışıklığa sebebiyet vermeyecek şekilde olması, yanıltıcı ve aldatıcı bilgiler içermemesi zorunlu tutuldu. Kullanılacak etiketlerin tarife ve fiyat listeleri tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilecek, okunabilecek ve hangi mala ait olduğu açıkça belli olacak. Söz konusu yönetmelik 15 gün içerisinde yürürlüğe girmiş olacak.