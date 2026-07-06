Avcılar’da skandal olay! Yaşlı adam otluk alanı ateşe verip kaçtı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İstanbul Avcılar Ambarlı kavşağında akşam saatlerinde meydana gelen olayda, yaşlı bir adam iddiaya göre yol kenarındaki otluk alanı ateşe vererek hızla uzaklaştı. Rüzgarın etkisiyle alevlerin bir anda büyüdüğü yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürülürken; şüphelinin alanı yakıp kaçtığı o dehşet anları çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
Avcılar’da yaşlı bir adam iddiaya göre otluk alanı yakıp kaçtı. Adamın kaçma anı ve alev alev yanan alan cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
KUNDAKÇI YAŞLI ADAM HER YERDE ARANIYOR
İddiaya göre, Avcılar Ambarlı kavşağına akşam saatlerinde gelen bir adam otluk alanı ateşe vererek kaçtı.
Alevler bir anda büyürken, adamı gören vatandaşlar tepki gösterdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Adamın yakıp kaçma anı ve sonrasında yaşananlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.