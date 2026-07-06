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Ankara’da zirve güvenliği ASELSAN’a emanet

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Ankara’da zirve güvenliği ASELSAN’a emanet

ASELSAN’ın yapay zekâ destekli kent güvenliği sistemleri, 7-8 Temmuz’da Ankara’da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi kapsamında alınan güvenlik önlemlerinde aktif rol üstleniyor. Emniyet Genel Müdürlüğü envanterine ilk kez giren mobil ROADGUARD sistemi de kritik noktalarda konuşlandırılarak güvenlik güçlerine sahada anlık destek sağlıyor.

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Foto - Ankara’da zirve güvenliği ASELSAN’a emanet

Yalnızca zirve güvenliğinde değil, NATO ile yürüttüğü uzun soluklu iş birlikleriyle de dikkat çeken ASELSAN, hava savunmasından dost-düşman tanıma sistemlerine, haberleşmeden komuta kontrol çözümlerine kadar birçok kritik alanda NATO’nun çözüm ortakları arasında yer alıyor. Alınan güvenlik önlemleri kapsamında ASELSAN‘ın geliştirdiği Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) aktif olarak kullanılıyor. Yapay zekâ destekli modüler altyapıya sahip sistem kapsamında akıllı kameralar, plaka tanıma sistemleri ve yüz tespit teknolojileri güvenlik güçlerinin sahadaki durumsal farkındalığını artırıyor. Kent genelinde ayrıca CityGuard Kent Güvenliği Yönetim Sistemi, ODAKAN kameralar, KAYIN Ağ Video Analiz ve Kayıt Sistemleri, KAHİN Video Analiz Sistemleri ile GEKO Araç Tanıma Sistemleri de güvenlik mimarisinin önemli unsurları olarak görev yapıyor.

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Foto - Ankara’da zirve güvenliği ASELSAN’a emanet

ROADGUARD İLK KEZ NATO ZİRVESİNDE KULLANILIYOR: NATO Zirvesi kapsamında ilk kez Ankara‘da kurularak Emniyet Genel Müdürlüğü hizmetine sunulan ROADGUARD, hareket halindeki araçlardan eş zamanlı yüz tanıma ve plaka tespiti gerçekleştirebilen yapay zekâ destekli sensörleriyle öne çıkıyor. Sistem, elde ettiği verileri anlık olarak araç-şahıs eşleştirmesiyle analiz ederek Emniyet Genel Müdürlüğü veri tabanında sorgulayabiliyor. Altyapıdan bağımsız şekilde kurulabilen tamamen mobil yapıdaki ROADGUARD, sürekli geliştirilen yapay zekâ algoritmaları sayesinde kendini güncelleyebilen mimarisiyle yol güvenliği ve asayiş görevlerinde uçtan uca çözüm sunuyor.

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Foto - Ankara’da zirve güvenliği ASELSAN’a emanet

NATO İLE 30 YILI AŞAN İŞ BİRLİĞİ: ASELSAN‘ın NATO ile çalışmaları 1990’lı yıllarda Stinger hava savunma füzelerinin elektronik bileşenlerinin üretimiyle başladı. Bugün ise şirket; denizaltı haberleşme istasyonlarının modernizasyonu, dost-düşman tanıma (IFF) sistemleri, haberleşme altyapıları ve hava savunma konsept geliştirme projeleri gibi çok sayıda kritik NATO programında görevalıyor. ASELSAN, NATO’nun tedarik kuruluşları NSPA ve NCIA tarafından yürütülen projelerde uzun yıllardır yer alırken, milli haberleşme çözümleriyle uluslararası savunma standartlarını karşılayan önemli sözleşmelere de imza atmaya devam ediyor.

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Foto - Ankara’da zirve güvenliği ASELSAN’a emanet

NATO İHALELERİNDE ÖNEMLİ BAŞARILAR: ASELSAN, NATO’nun açtığı Portatif Dost-Düşman Tanıma (IFF) ihalesinde dünyanın önde gelen savunma şirketlerini geride bırakarak IDENTA 4000I çözümüyle çerçeve anlaşma imzaladı. Bu anlaşma kapsamında NATO ülkelerine ilk teslimatların kısa süre içerisinde başlaması bekleniyor. Şirket ayrıca NATO Destek ve Tedarik Ajansı (NSPA) tarafından yürütülen Modüler Kara Konuşlu Hava Savunma (GBAD) konsept çalışması için seçilen beş şirket arasında yer alıyor. Bu kapsamda ASELSAN; Airbus, Lockheed Martin UK, Raytheon ve Thales LAS gibi küresel savunma firmalarıyla birlikte NATO’nun gelecekteki hava savunma mimarisinin şekillendirilmesine katkı sağlayacak. ASELSAN, NATO’nun birlikte çalışabilirlik testlerinin gerçekleştirildiği CWIX 2025 etkinliğinde Hava Komuta Kontrol sistemleriyle başarılı sonuçlar elde etti. Şirketin KOCATEPE 100 komuta kontrol çözümü, NATO Federated Mission Networking (FMN) Spiral 4 uyumluluk testlerini başarıyla tamamladı. Son üç yılda 50’den fazla NATO çalışma grubunda görev alan ASELSAN, CWIX’in yanı sıra REPMUS gibi çok uluslu tatbikatlarda da aktif rol üstlenerek NATO’nun yeni nesil harekât konseptlerine katkı sunuyor.

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Foto - Ankara’da zirve güvenliği ASELSAN’a emanet

NATO İLE İŞ BİRLİĞİ DAHA DA DERİNLEŞİYOR: NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ASELSAN ziyaretinde şirketin Türkiye’nin savunma sanayii dönüşümüne öncülük ettiğini vurgulamıştı. Önümüzdeki dönemde haberleşme, komuta kontrol, anti-dron sistemleri ve hava savunma alanlarında NATO ile yürütülen iş birliğinin daha da genişlemesi bekleniyor. Şirketin milli imkânlarla geliştirdiği radar, elektronik harp, haberleşme, IFF ve ÇELİKKUBBE kapsamındaki teknolojiler, NATO’nun caydırıcılık kabiliyetine katkı sağlarken Türkiye’nin ittifak içerisindeki teknolojik rolünü de güçlendiriyor.

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