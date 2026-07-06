Ankara’da zirve güvenliği ASELSAN’a emanet

Yalnızca zirve güvenliğinde değil, NATO ile yürüttüğü uzun soluklu iş birlikleriyle de dikkat çeken ASELSAN, hava savunmasından dost-düşman tanıma sistemlerine, haberleşmeden komuta kontrol çözümlerine kadar birçok kritik alanda NATO’nun çözüm ortakları arasında yer alıyor. Alınan güvenlik önlemleri kapsamında ASELSAN‘ın geliştirdiği Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) aktif olarak kullanılıyor. Yapay zekâ destekli modüler altyapıya sahip sistem kapsamında akıllı kameralar, plaka tanıma sistemleri ve yüz tespit teknolojileri güvenlik güçlerinin sahadaki durumsal farkındalığını artırıyor. Kent genelinde ayrıca CityGuard Kent Güvenliği Yönetim Sistemi, ODAKAN kameralar, KAYIN Ağ Video Analiz ve Kayıt Sistemleri, KAHİN Video Analiz Sistemleri ile GEKO Araç Tanıma Sistemleri de güvenlik mimarisinin önemli unsurları olarak görev yapıyor.