Yerli kripto para borsalarının sahibi kim?
Kripto para borsası Thodex’in sahibi Fatih Faruk Özer'in yaklaşık 2 milyar dolarla yurt dışına kaçtığı görüntüleri ortaya çıktı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca kripto para borsası Thodex hakkında resen soruşturma başlatıldı. Binlerce mağdur ne yapacaklarını düşünürken yerli kripto para borsasında hangi şirketlerin olduğu merak ediliyor. Peki, yerli kripto para borsalarının sahipleri?
Thodex’in sahibi Fatih Faruk Özer'in yaklaşık 2 milyar dolarla yurt dışına kaçtığı görüntülerinin ortaya çıkması milyonların kripto parayla ilgili olarak araştırma yapmasına yol açtı. Peki, kripto para nedir?
Kripto para nedir?
Kripto para; işlemleri güvenceye almak için kriptografi yani şifreleme kullanan, çalışma şekli nakite alternatif bir değişim aracı olarak tasarlanmış bir dijital varlık, bir sanal unsurdur. Kripto paralar bir nevi dijital döviz, alternatif döviz ve sanal dövizdir. Kripto varlıklar, merkezi elektronik para ve merkezi bankacılık sistemlerin aksine tümüyle merkeziyetsizlerdir.
Yerli kripto para borsalarının sahibi kim?
Bitexen
Bitexen’in yönetim kurulu başkanı Kemal Cenk Erdem’dir.
BtcTurk
BtcTurk’ün kurucusu Kerem Tibuk’tur. Borsanın güncel sahibi ve yönetim kurulu başkanı Özgür Güneri’dir.
Koinim
Koinim’in sahibi Ali Çağatay Yüksel’dir.
Paribu
Paribu’nun sahibi Yasin Oral’dır.