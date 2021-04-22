  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Yerli kripto para borsalarının sahibi kim?
Ekonomi

Yerli kripto para borsalarının sahibi kim?

Kripto para borsası Thodex’in sahibi Fatih Faruk Özer'in yaklaşık 2 milyar dolarla yurt dışına kaçtığı görüntüleri ortaya çıktı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca kripto para borsası Thodex hakkında resen soruşturma başlatıldı. Binlerce mağdur ne yapacaklarını düşünürken yerli kripto para borsasında hangi şirketlerin olduğu merak ediliyor. Peki, yerli kripto para borsalarının sahipleri?

Yeniakit Publisher
2021-04-22 14:04:00 -
Yerli kripto para borsalarının sahibi kim?

Thodex’in sahibi Fatih Faruk Özer'in yaklaşık 2 milyar dolarla yurt dışına kaçtığı görüntülerinin ortaya çıkması milyonların kripto parayla ilgili olarak araştırma yapmasına yol açtı. Peki, kripto para nedir?

Kripto para nedir?

Kripto para; işlemleri güvenceye almak için kriptografi yani şifreleme kullanan, çalışma şekli nakite alternatif bir değişim aracı olarak tasarlanmış bir dijital varlık, bir sanal unsurdur. Kripto paralar bir nevi dijital döviz, alternatif döviz ve sanal dövizdir. Kripto varlıklar, merkezi elektronik para ve merkezi bankacılık sistemlerin aksine tümüyle merkeziyetsizlerdir.

Yerli kripto para borsalarının sahibi kim?

Bitexen

Bitexen’in yönetim kurulu başkanı Kemal Cenk Erdem’dir.

BtcTurk

BtcTurk’ün kurucusu Kerem Tibuk’tur. Borsanın güncel sahibi ve yönetim kurulu başkanı Özgür Güneri’dir.

Koinim

Koinim’in sahibi Ali Çağatay Yüksel’dir.

Paribu

Paribu’nun sahibi Yasin Oral’dır.

Thodex mağdurları ne yapmalı? Thodex şikayeti nereye yapılır?
Thodex mağdurları ne yapmalı? Thodex şikayeti nereye yapılır?

Ekonomi

Thodex mağdurları ne yapmalı? Thodex şikayeti nereye yapılır?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
3 diziyle ilgili bomba detay! ‘İmkansız değil ama…’
Medya

3 diziyle ilgili bomba detay! ‘İmkansız değil ama…’

TRT’de reytinglerde üst seviyelerde olan Uyanış Büyük Selçuklu dizisiyle ilgili dikkat çeken yorum geldi.
Ültimatomu hazmedemedi!
Dünya

Ültimatomu hazmedemedi! "Rusya ile böyle bir üslup kabul edilemez"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Çekya’nın Rusya’ya verdiği ültimatoma değinerek, "Rusya ile böyle bir üslup kabul edileme..
Gelecek Partisi'nde bir istifa daha
Gündem

Gelecek Partisi'nde bir istifa daha

Gelecek Partisi Gelibolu İlçe Başkanı Aysun Tarıman, patisinde yalancıların olduğunu iddia ederek istifa ettiğini duyurdu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay