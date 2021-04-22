Thodex’in sahibi Fatih Faruk Özer'in yaklaşık 2 milyar dolarla yurt dışına kaçtığı görüntülerinin ortaya çıkması milyonların kripto parayla ilgili olarak araştırma yapmasına yol açtı. Peki, kripto para nedir?

Kripto para nedir?

Kripto para; işlemleri güvenceye almak için kriptografi yani şifreleme kullanan, çalışma şekli nakite alternatif bir değişim aracı olarak tasarlanmış bir dijital varlık, bir sanal unsurdur. Kripto paralar bir nevi dijital döviz, alternatif döviz ve sanal dövizdir. Kripto varlıklar, merkezi elektronik para ve merkezi bankacılık sistemlerin aksine tümüyle merkeziyetsizlerdir.

Yerli kripto para borsalarının sahibi kim?

Bitexen

Bitexen’in yönetim kurulu başkanı Kemal Cenk Erdem’dir.

BtcTurk

BtcTurk’ün kurucusu Kerem Tibuk’tur. Borsanın güncel sahibi ve yönetim kurulu başkanı Özgür Güneri’dir.

Koinim

Koinim’in sahibi Ali Çağatay Yüksel’dir.

Paribu

Paribu’nun sahibi Yasin Oral’dır.