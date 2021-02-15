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Gündem Yerli koronavirüs aşısına '28 Şubat' darbesi
Gündem

Yerli koronavirüs aşısına '28 Şubat' darbesi

Yeniden Refah Genel Başkan Yardımcısı Prof. Aydal, "100 yıla yakın bir süre aşı üretimi yapan Hıfzıssıhha Enstitüsü, 28 Şubat darbesi sonrası kapatılmamış olsaydı, şimdi COVİD 19 aşısı gönderecek diye yolunu gözlediğimiz hiçbir ülke olmayacak, yılların tecrübesiyle kendi aşımızı kendimiz çoktan üretmiş olacaktık. " dedi.

Yeniakit Publisher
2021-02-15 23:47:00 -
Yerli koronavirüs aşısına '28 Şubat' darbesi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Doğan Aydal, kamuoyunda gündemin birinci maddesi olan Covid-19 salgını ve aşılarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "28 Şubat Post Modern Darbesi sonrasında kurulan Mesut Yılmaz hükümetinin, ilk icraatlarından birinin Hıfzıssıhha Enstitüsü-Merkezi AŞI ÜRETİM birimini kapatması da tesadüf değildir." ifadelerini kullandı.

Geleceğin savaşları Biyolojik olacak

Aydal konu ile ilgili şunları kaydetti:

Geleceğin savaşları içinde en etkin olacak tekniklerden biri de Biyolojik savaşlar, mikrop savaşları olacaktır. Bu tür savaşların denemelerinin 1. ve 2. Dünya Harbi sırasında özellikle Almanya, Japonya, ABD ve Rusya başta olmak üzere birçok ülke tarafından uygulandığı da bilinmektedir. Bu durum bugünlerde, bazen karşımıza tohumların genetiğinin değiştirilmesi olarak, bazen hayvan yemlerinde GDO’lu ürünlerin kullanılması olarak çıkmakta, bazen de aşı ile ilgili sağlık kurumlarının anlaşılmaz bir şekilde kapatılması olarak çıkmaktadır.

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