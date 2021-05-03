Yerli koronavirüs aşısı için tarih verildi

TÜBİTAK Başkanı Mandal, Ağustos ayında iki yerli virüs ilacının kullanıma gireceğini duyurdu. Mandal, yerli VLP virüs aşısı için de tarih verdi.

TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, yerli aşı çalışmalarına ilişkin bir açıklama yaptı.

NTV'nin haberine göre Ağustos ayında iki yerli virüs ilacının kullanıma gireceğini açıklayan Mandal, yerli VLP virüs aşısı için de yıl sonunu işaret etti. Mandal, "Yerli VLP virüs aşısı yıl sonuna kadar kullanıma girecek" dedi.