  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Erdoğan’a alçak saldırı
İçişleri Bakanlığı'ndan izin belgesi açıklaması!
İstanbul'da Sarallar'a büyük operasyon
Bodrum diken üstünde! Yunan adalarından patlama sesleri geliyor
Gündem Yerli koronavirüs aşısı için tarih verildi
Gündem

Yerli koronavirüs aşısı için tarih verildi

TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, yerli VLP koronavirüs aşısı için tarih verdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-03 11:42:00 -
Yerli koronavirüs aşısı için tarih verildi

TÜBİTAK Başkanı Mandal, Ağustos ayında iki yerli virüs ilacının kullanıma gireceğini duyurdu. Mandal, yerli VLP virüs aşısı için de tarih verdi.

TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, yerli aşı çalışmalarına ilişkin bir açıklama yaptı.

NTV'nin haberine göre Ağustos ayında iki yerli virüs ilacının kullanıma gireceğini açıklayan Mandal, yerli VLP virüs aşısı için de yıl sonunu işaret etti. Mandal, "Yerli VLP virüs aşısı yıl sonuna kadar kullanıma girecek" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Useless

Virus bittikten sonra
  • Yanıtla
İşte ilk görüntüler! Kuruluş Osman'ın yapımcısından çok konuşulacak bir dizi daha: Bozkır Arslanı Celaleddin
Medya

İşte ilk görüntüler! Kuruluş Osman'ın yapımcısından çok konuşulacak bir dizi daha: Bozkır Arslanı Celaleddin

İzleyici ekrana kilitleyen Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman dizilerinin yapımcısı Mehmet Bozdağ’dan çok konuşulacak yeni bir proje daha gel..
Kurtoğlu: Gelecek 30 yılda Türk Devletinin ayakta kalması için...
Gündem

Kurtoğlu: Gelecek 30 yılda Türk Devletinin ayakta kalması için...

Ekonomist Dr. Ramazan Kurtoğlu, Türkiye'nin ayakta kalması için bazı adımların atılması gerektiği uyarısında bulundu.
Teşkilat'ta nefes kesen sahne
Gündem

Teşkilat'ta nefes kesen sahne

Türk Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) başarılarını konu alan TRT 1 ekranlarında büyük ilgiyle izlenen Teşkilat dizisinde unutulmaz sahnel..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay