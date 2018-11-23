Yerli İHA Milli motorla uçmaya hazır

Türk savunma sanayiinin geliştirdiği motorlar milli hava platformlarıyla buluşuyor.



Özgün İHA motorunun yeni nesil ANKA’ya entegrasyonunun geçen hafta itibarıyla bittiğini belirten TEI Genel Müdürü Mahmut Akşit, "Şimdi uçuş testlerini bekliyor PD170. İnşallah 2018'de uçtu diye duyarız. Motor hazır, TUSAŞ'ın prosedürlerini tamamlamasını bekliyoruz." dedi.



Seri üretim siparişini aldıklarını ifade eden Akşit, “Seri imalatı başladı, yetiştirmeye çalışıyoruz.” diye konuştu.

ANKA’yı 40 bin feete çıkarabilecek

TEI tasarımı PD170 motoru, 155-165 beygir motordan daha güçlü ve 170 beygir üzerinde güç verebiliyor.



Yeni nesil motor, 20 bin feete kadar tam gaz, hiçbir güç düşmeden çıkabiliyor. Motor, ANKA’yı 40 bin feete kadar rahatlıkla çıkarabilecek.

İHA üreticilerinin de dikkatini çekmeyi başardı

Türkiye'nin İHA sistemlerinin kritik yurt dışı bağımlılığına çözüm olması amaçlanan PD170, önde gelen yabancı İHA üreticilerinin de dikkatini çekmeyi başardı.



Motorun ilk uçuşu sonrası yabancı müşteri ilgisinin daha da artması ve somut projelere dönüşmesi bekleniyor. Türkiye böylece İHA motoru üretmesinin yanında satışını da gerçekleştirebilecek.