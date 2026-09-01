Haberlere çıkması bile yasaklandı: Tarihin en ölümcül deniz kazaları belli oldu!

BUZDAĞINA ÇARPAN EFSANE: RMS TİTANİC Döneminin mühendislik harikası ve "batmaz" olarak nitelendirilen Titanik, ilk seferinde Kuzey Atlantik'in dondurucu sularında bir buzdağına çarptı. Faciayı bu kadar ölümcül kılan en büyük etken, gemideki filika sayısının tüm yolcuları kurtaracak kapasitede olmamasıydı; sadece gemi kapasitesinin üçte biri oranında kişiye yetecek kadar filika bulunuyordu. Çarpışmadan sonra gövdesi yarılan gemi, iki saat 40 dakika içinde sulara gömüldü. Radyo operatörlerinin uyarıları dikkate almaması ve çevredeki diğer gemilerin yardım çağrılarına geç yanıt vermesi, 1.500'den fazla kişinin donarak veya boğularak can vermesine yol açtı.