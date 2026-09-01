Haberlere çıkması bile yasaklandı: Tarihin en ölümcül deniz kazaları belli oldu!
Denizcilik tarihinin en büyük felaketleri belli oldu. Peki tarihin en büyük deniz kazası hangisi? İşte şimdiye kadar yaşanmış en büyük gemi kazaları.
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Denizcilik tarihinin en büyük felaketleri belli oldu. Peki tarihin en büyük deniz kazası hangisi? İşte şimdiye kadar yaşanmış en büyük gemi kazaları.
Mühendislik hataları ve savaşların ağır bedelini on binlerce insanın canıyla ödediği en büyük 10 gemi kazası belli oldu.
İŞTE, TARİHTEKİ EN BÜYÜK GEMİ KAZALARI...
TARİHİN EN ÖLÜMCÜL DENİZ KAZASI: WİLHELM GUSTLOFF
İkinci Dünya Savaşı'nın son günlerinde, Kızıl Ordu'nun ilerleyişinden kaçan Alman sivilleri ve askerleri taşıyan Wilhelm Gustloff, tasarlandığı kapasitenin çok üzerinde yolcuyla yola çıktı. Baltık Denizi'nde seyreden gemi, Sovyet denizaltısı S-13 tarafından fırlatılan üç torpidonun hedefi oldu. Hava sıcaklığının sıfırın altında eksi 18 derecelere düştüğü dondurucu bir gecede, gemi sadece 40 dakika içinde sulara gömüldü. Can yeleklerinin yetersizliği ve filikaların donması nedeniyle kurtarma çalışmaları başarısız oldu. Yaklaşık 9.000 kişi hayatını kaybetti.
YEDİ DAKİKADA SULARA GÖMÜLDÜ: GOYA
Tıpkı Wilhelm Gustloff gibi sivilleri ve yaralı askerleri tahliye eden Alman kargo gemisi Goya da kapasitesinin çok üzerinde insan taşıyordu. Gece yarısına doğru Sovyet denizaltısı L-3 tarafından vuruldu. Torpidoların geminin tam ortasına isabet etmesi, gövdenin ikiye bölünmesine yol açtı. Goya o kadar hızlı su aldı ki, yolcuların filikalara binmesine dahi fırsat kalmadan sadece yedi dakika içinde battı. 6.000'i aşkın kişi soğuk sularda can verirken, yalnızca 183 kişi kurtarılabildi.
MV DOÑA PAZ
Filipinler açıklarında gece karanlığında meydana gelen bu kaza, denizcilik tarihinin en trajik olaylarından biridir. Yaklaşık 1.500 yolcu taşıması gereken feribotta 4.000'den fazla kişi bulunuyordu. 8.800 varil benzin ve petrol ürünleri taşıyan MT Vector tankeriyle çarpışan feribot, saniyeler içinde alevler içinde kaldı. Çarpışmanın şiddetiyle denize dökülen yakıt tutuştuğu için insanlar suya atladıklarında da alevlerden kaçamadı. Gemilerde radyo bulunmaması nedeniyle yetkililerin kazadan ancak saatler sonra haberi oldu. Olaydan sadece 26 kişi sağ kurtulabildi.
İNGİLTERE'NİN GİZLENEN FACİASI: LANCASTRİA
İkinci Dünya Savaşı sırasında Fransa'nın düşüşünün ardından, İngiliz hükümeti bölgedeki vatandaşlarını ve askerlerini tahliye etmek için Lancastria gemisini görevlendirdi. Gemi, Alman Junkers Ju 88 savaş uçakları tarafından bombalandı. Patlamalar geminin hızla batmasına neden olurken, asıl büyük kayıp gemiden sızan tonlarca yakıtın deniz yüzeyini kaplaması ve alev almasıyla yaşandı. Dönemin İngiltere Başbakanı Winston Churchill, halkın moralini bozmamak adına bu büyük felaketin haber yapılmasını haftalarca yasakladı.
DENİZ MAYINI FELAKETİ: KİANGYA Çin İç Savaşı sırasında, komünist güçlerin ilerleyişinden kaçan mültecilerle dolup taşan Kiangya vapuru, Şanghay kıyılarından ayrıldıktan kısa bir süre sonra büyük bir patlamayla sarsıldı. Geminin, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma ve Japon donanması tarafından bırakıldığı düşünülen bir deniz mayınına çarptığı anlaşıldı. Gemi, sığ sularda arka kısmı parçalanmış halde battı. 4.000 civarında insanın hayatını kaybettiği, 700 ila 900 kişinin etraftaki diğer gemiler tarafından kurtarıldığı biliniyor.
KAPASİTESİNİN ÇOK ÜZERİNDE YOLCU TAŞIDI: MV LE JOOLA Senegal hükümetine ait feribot, tasarlandığı kapasitenin neredeyse dört katı insan taşıyordu. Senegal'in Casamance bölgesinden başkent Dakar'a doğru yola çıkan gemi, fırtınalı bir havaya yakalandı. Aşırı yüklenme ve kötü hava koşulları nedeniyle gemi, sadece beş dakika içinde alabora oldu. Yolcuların büyük bir kısmı geminin iç kısmında uyuduğu için dışarı çıkamadı ve sulara gömülen gövdenin içinde mahsur kaldı. Kurtarma ekiplerinin ertesi sabaha kadar olay yerine ulaşamaması can kaybını artırdı ve 1.864 kişi hayatını kaybetti.
BUZDAĞINA ÇARPAN EFSANE: RMS TİTANİC Döneminin mühendislik harikası ve "batmaz" olarak nitelendirilen Titanik, ilk seferinde Kuzey Atlantik'in dondurucu sularında bir buzdağına çarptı. Faciayı bu kadar ölümcül kılan en büyük etken, gemideki filika sayısının tüm yolcuları kurtaracak kapasitede olmamasıydı; sadece gemi kapasitesinin üçte biri oranında kişiye yetecek kadar filika bulunuyordu. Çarpışmadan sonra gövdesi yarılan gemi, iki saat 40 dakika içinde sulara gömüldü. Radyo operatörlerinin uyarıları dikkate almaması ve çevredeki diğer gemilerin yardım çağrılarına geç yanıt vermesi, 1.500'den fazla kişinin donarak veya boğularak can vermesine yol açtı.
TAYFUNUN KURBANI: TOYA MARU Japonya'nın Hakodate limanından yola çıkmaya hazırlanan Toya Maru, yaklaşan Marie Tayfunu nedeniyle başlangıçta seferini iptal etmişti. Ancak havanın aniden sakinleşmesi üzerine kaptan yola çıkma kararı aldı. Gemi denize açıldıktan kısa bir süre sonra tayfun şiddetini tekrar artırdı. Kaptan gemiyi sığ sulara demirlemeye çalışsa da, rüzgarın şiddetiyle çapa koptu ve gemi sürüklendi. Makine dairesine dolan sular motorları durdurunca feribot kontrolsüz kaldı ve dev dalgaların arasında alabora oldu. Kazada 1.153 kişi can verdi.
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