Faciadan kurtulan yolcu yaşananları anlattı: İşte mürettebat ile konuşulanlar!

KURTULAN ARKADAŞI YAŞANANLARI ANLATTI Nihat Balyemez'in arkadaşı ve gemiden kurtulan Mehmet Tuga, yaşadıklarını anlattı. Olaydan önce hep birlikte kahvaltı yaptıklarını ve gemiyle Kıbrıs'a gittiklerini anlatan Tuga, “Nihat, Ahmet ve ben cuma günü Mersin'de beraberdik. Cumartesi günü bir kahvaltı yaptık. Aniden gelişti yani. Hava zaten dalgalıydı, zaten bir gemi ile gittik ama orada böyle bir şey yoktu. Pazar günü de geri dönüşümüzde hareket ettik alttan sular vurmaya başladı. Sesler gelmeye başladı. Felaket şekilde sesler çıktı. Tüm yolcular herkes geri dönelim diye söyledi. Mürettebatın hepsi 'Bir şey yok, biz her zaman bu güzergahı kullanıyoruz' dediler. Sürati azaltın dedik. Yavaşlarsak daha çok sesler duyarsınız dediler. Zaten bir süre sonra ön taraftan su almaya başladı. Tabi can havliyle herkes 'güverteye çıkın' diye bağırdı. Herkes birbirini iterek çıktı. Biz can yeleklerimizi bulduk. Biz en önde olduğumuz için can yeleği vardı. Bizim bir arkadaş öne gitti ve gelin dedi. Rahmetli Nihat abi de tam arkamdaydı. Yukarı çıktık. Nihat abi ortada yoktu, Ahmet abi de denize atlamıştı. Bana da 'atla atla' diye seslendi ancak benim ayağımda sıkıntı olduğu için atlamadım. Yani anlatılmıyor orada olmak, yaşamak başkaydı. Böyle büyük bir facia yaşadık. Allah devletimize zeval vermesin. Devletimizin büyüklüğünü çok güzel şekilde gördük. Devletimize Allah yorgunluk vermesin. Bizi en güzel şekilde ağırladılar. En güzel otellerde kaldık. Sağlık kontrollerimiz yapıldı” dedi.