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Spor Yerli hamlesi... Mesut Özil Almanları kudurttu!
Spor

Yerli hamlesi... Mesut Özil Almanları kudurttu!

Yeniakit Publisher
2023-07-24 11:56:00 -
Yerli hamlesi... Mesut Özil Almanları kudurttu!

Eski yıldız futbolcu Mesut Özil’in üç hilal ve bozkurt dövmeli fotoğrafı, Alman medyasını karıştırdı. Almanlar dövmeler için “Aşırı sağcı ve nefret suçlarını temsil ediyor” yorumlarını yaptı. Mesut Özil'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile fotoğraf çektirmesi bile Almanları bir hayli rahatsız etmişti.

Eski yıldız futbolcu Mesut Özil’in üç hilal ve bozkurt dövmeli fotoğrafı, Alman medyasını karıştırdı. Almanlar dövmeler için “Aşırı sağcı ve nefret suçlarını temsil ediyor” yorumlarını yaptı.

Almanya Milli Takımı’nın eski yıldızı Mesut Özil, yeni bir dövme yaptırdı, ortalık karıştı. ensonhaber.com'a göre; 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a olan yakınlığı bilinen Özil’in üç hilal ve bozkurt dövmesi, özellikle Alman medyasını ayağa kaldırdı.

Sosyal medyayı sallayan fotoğrafı paylaşan Alman gazeteciler, ağır ithamlarda bulundu.

Mesut Özil'i radikal sağcı yaptılar

Bu kare manşetleri süslerken, yeni dövme için “Özil, radikal sağcı simgeleri dövme yaptırdı” şeklinde yorumlar yaptı.
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İşte o paylaşımlardan bazıları:
Almanlar, tepki gösterdi

Berliner Zeitung: Eski milli futbolcu Mesut Özil dövmesiyle Türk Neonazileri olan gri kurtlara itiraf ediyor. İnternette öfke var.

NIUS: Eski milli futbolcu Mesut Özil, yaptığı dövmeyle olay yarattı. Sosyal medyada, onu sol göğsünde hilal ve bir kurtla gösteren bir fotoğraf ortaya çıktı… Türk aşırı sağcılığıyla ilişkilendirilen semboller.

Terör destekçisi Tobias Huch: Erdoğan’ın arkadaşı ve eski uluslararası futbolcu Mesut Özil, üç hilal ve kurtlu bayrak dövmesini gururla sergiliyor. En kötü nefret sembollerinden biridir ve Aleviler, Kürtler, Yahudiler ve Hristiyanlara karşı nefret suçlarını temsil eder.
Mesut Özil’in üç hilal ve bozkurtlu yeni dövmesine Almanlar tepki gösterdi

Alman gazeteci Tilo Jung: Mesut Özil, sol göğsündeki ‘Bozkurtlar’ dövmesini gururla sergiliyor. Anayasanın korunması, Türk hareketini açıkça aşırı sağcı olarak sınıflandırıyor.

DennisKBerlin: Gri kurt dövmeli Mesut Özil. Bu konuda yazmak istediğim başka bir şey için yasaklanırdım.

Alman gazeteci Ralf Schuler: Bozkurt ve 3 hilal… Mesut Özil, Türk aşırı sağcılığını dövmesiyle itiraf etti.

Gazeteci Thomas Herterich: Eski milli futbolcu Mesut Özil, yaptığı dövmeyle Bozkurtlar’ın bir parçası olduğunu gösterdi. Osmanlı İmparatorluğu’nun savaş bayrağını simgeleyen üç hilal, kurtla birlikte aşırı sağın açık sembolleridir.

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