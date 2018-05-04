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Yerli Google Earth sivil kullanıma açıldı

TSK tarafından ilk defa Efes Tatbikatı'nda kullanılan yerli ve milli Coğrafi Analiz Sistemi (CAS), sivil kullanıma da açıldı. Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, CAS'ın yerli Google Earth olduğunu ifade etti.

04 Mayıs 2018 Cuma 15:43
Yerli Google Earth sivil kullanıma açıldı

Ülkemizin uydu görüntülerinin izlenebildiği milli Coğrafi Analiz Sistemi daha önce sadece Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kullanımındaydı. Bugün itibariyle Harita Genel Komutanlığı tarafından sivil kullanıma açıldı.

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, sivil kullanıma açılan milli Coğrafi Analiz Sistemi'nin yerli Google Earth olduğunu dile getirdi.

İLK DEFA EFES 2018'DE KULLANILDI

Kuzgun ve PiriReis firmaları tarafından geliştirilen milli Coğrafi Analiz Sistemi'nin İHA Modülü ilk defa Efes 2018'de sergilendi. Mobil haberleşme için uçtan uca şifreleme ve görüntü aktarma özelliği bulunuyor.

GÖRÜNTÜLER GÖKTÜRK 2'DEN ELDE EDİLİYOR

Google’ın popüler uygulaması Earth gibi uydu görüntülerini izleyebildiğiniz milli Coğrafi Analiz Sistemi, Göktürk 2’den elde edilen görüntüleri derleyerek izlememizi sağlıyor. Göktürk 2 uydusu aslında dünya genelinden görüntüleri Ankara’ya aktarıyor ancak milli Coğrafi Analiz Sistemi üzerinden sadece Türkiye’ye ait uydu görüntülerini görebiliyoruz. 

ŞİMDİLİK WINDOWS'TA

CAS sistemi şu anlık yalnızca Windows işletim sistemi desteği veriyor.

 

KAYNAK: YENİ ŞAFAK

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 15:43
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  3. coğrafi analiz sistemi
  4. tsk
  5. Göktürk

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