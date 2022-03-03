'Yerli gavurlar' kuduracak! Bayraktar TB2’ye övgü dolu sözler

Türkiye’nin Savunma Sanayi alanındaki en önemli başarılarından Bayraktar TB2 SİHA (Silahlı İnsansız Hava Aracı), 1 haftadır devam eden Rusya – Ukrayna savaşında Ukrayna ordusu tarafından etkili bir şekilde kullanılıyor.

Geçtiğimiz günlerde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Türkiye’den alınan Bayraktar TB2 SİHA’ları ile Rusya’nın hava savunma sistemlerini imha ettiklerini açıklamış ve görüntüleri de “Bayraktar iş başında” notuyla sosyal medya hesabında paylaşmıştı. Tüm dünyanın dikkatini çeken bu başarı, ABD merkezli haber ve politika dergisi TIME’a konuk oldu.

“Düşmana orantısız hasar veriyor”

TIME, “Ukrayna’nın Rusya’ya Karşı Gizli Silahı: Türk İHA’ları” başlıklı makalesinde Bayraktar TB2 SİHA’nın, 8 gündür Rusya’nın saldırısı altında olan Ukrayna’nın askeri mücadelesinde önemli bir rol oynadığından bahsetti.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Twitter hesabında paylaşılan, Bayraktar TB2 ile Rusya’nın hava savunma sistemlerinin imha edildiği videoyu hatırlatan TIME, yazısında “Bu siyah-beyaz görüntüler, Ukrayna’nın Rus güçleri üzerindeki yıkıcı etkisini gösteriyor” diyerek şunları aktardı:

Bu video ve Twitter’da dolaşan diğer videoların yıldızı, Ukrayna ordusunun son günlerde Rus kuvvetlerine karşı giderek daha fazla kullandığı bir tür Türk İHA’sı olan Bayraktar TB2’dir. Bayraktar TB2’ler küçük ve hafiftir. 12 metrelik kanat açıklığına sahiptirler ve tek seferde 30 saate kadar gökyüzünde kalabilirler.

TIME Dergisi, Bayraktar hava araçlarının Ukrayna ordusuna maliyetinin düşük olduğunu; ancak Bayraktar TB2 ile imha edilen karadan havaya füze savunma sisteminin Rusya’ya 50 milyon dolara yakın maddi zarar vermiş olabileceğini belirtti ve “Video, İHA’ların önemli noktalarından birini ortaya koyuyor: düşmana orantısız hasar verebilmeleri” dedi.

Bayraktar TB2'nin özellikleri

Haberleşme menzili: <300 km

Seyir – maksimum hız: 70 knot – 120 knot

Faydalı yük kapasitesi: 150 kg

Yakıt kapasitesi / tipi: 300 Litre / benzin

Faydalı yük – ISR: Değiştirilebilir EO/IR/LD ya da çok amaçlı AESA Ra

Faydalı yük – mühimmatlar: 4 Adet lazer güdümlü akıllı mühimmat

Kalkış ve iniş: Pist (Otomatik)

Maksimum kalkış ağırlığı: 700 kg

Havada kalış: 27 Saat

Kanat açıklığı: 12 metre

Yükseklik: 2.2 metre

Uzunluk: 6.5 metre

İtki tipi: 105 Hp içten yanmalı enjeksiyonlu motor

Operasyonel – maksimum irtifa: 18.000 feet – 25.000 feet

Kaynak: Shiftdelete