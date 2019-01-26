Yerli füzeye kardeşler geliyor

TÜBİTAK SAGE tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye’nin ilk milli seyir füzesi SOM’un SOM-A ve SOM-B1 varyantları, 2011 yılında SAGE tarafından TSK envanterine kazandırılmıştır. SOM-B2 ve su üstü hareketli hedef vurma yeteneğine sahip veribağlı SOM-C1 ve SOM-C2 varyantlarının geliştirme çalışmaları devam etmektedir." denildi.



Türk Hava Kuvvetleri ihtiyaçları doğrultusunda uçakların düşman hava sahasına girmeden ve yine düşman hava savunma sistemleri etkili menziline ulaşmadan “yüksek korunaklı” hedeflerin imha edilmesi amacı ile geliştirilen bir füze sistemleri ailesi olan SOM, SOM – A, SOM – B1, SOM – B2 ve SOM – J olmak üzere 4 ana başlık adı altında geliştirilmekte ve üretilmekteydi. Şimdi ise su üstü hareketli hedef vurma yeteneğine sahip veribağlı SOM-C1 ve SOM-C2 varyantları SOM füze ailesine katılıyor.

SOM – A ve SOM – B1 aktif olarak F 4 ve F 16 savaş uçaklarımızda kullanılıyor

Resmi 250+ kilometre menzile sahip olan SOM seyir füzesi düşük görünürlük, 230 kilogram Yüksek Patlayıcı Basınç/ Parçacacık Etkili harp başlığına sahip.



Ayrıca F-35 platformu için geliştirilmekte olan bir varyant olan SOM-J füzesiyle ilgili faaliyetler ayrı bir proje kapsamında devam ediliyor.

Yerli motor ile uçacak

Füze, savaş uçaklarından atıldıktan sonra önce kanatlarını açar ve daha sonra turbo jet motorunu çalıştırarak hedefine ilerler. Bu ilerlemeyi sağlayan Fransız TR-40 motorunun yerine Kale ARGE tarafından yerli olarak geliştirilen KTJ-3200 turbo jet motoru kullanılacak.