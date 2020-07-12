Yerli elektrikli otomobil TOGG'a yeni rakip geliyor!
Nissan, Tesla Model Y ve TOGG SUV segmentteki diğer elektrikli SUV’lara rakip olacak modeli Ariya’nın tanıtımı için artık gün sayıyor
Türkiye'nin tanıtımından sonra büyük yankı uyandıran yerli otomobili TOGG'a yeni bir rakip daha geliyor. Japon otomotiv devi Nissan, elektrikli otomobil sektörüne damga vurmayı hedefliyor. Nissan, Tesla Model Y ve TOGG SUV segmentteki diğer elektrikli SUV’lara rakip olacak modeli Ariya’nın tanıtımı için artık gün sayıyor.
Kendi kanalı üzerinden yeni tanıtım fragmanını yayınlayan Nissan, videoda aracın tamamını göstermese de konsept tasarımlarda görülen benzerlikler dikkatlerden kaçmadı. Nissan, yeni elektirklisi Ariya'nın 15 Temmuz'da resmen tanıtılacağını açıkladı.