Yerli devin perde arkası aralandı! Murat Yalçıntaş "Yeni Altay"ın gizli serüvenini ilk kez anlattı!

İş Dünyası Vakfı Genel Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, Yalçıntaş, Türkiye'nin önemli projelerinden Altay Ana Muharebe Tankı'nın serüvenini ve kendi yaşamından kesitleri içeren kitabın yazım sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yalçıntaş, kitabın yaklaşık 2 hafta önce piyasaya çıktığını ve gördüğü yoğun ilgi dolayısıyla ilk baskısının tükendiğini belirterek, ikinci baskısının ise 6 Nisan'dan itibaren kitapçılarda ve çevrim içi platformlarda yer alacağını söyledi.

Yalçıntaş, Altay Ana Muharebe Tankı'nın Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) en prestijli projelerinden biri olduğu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Mayıs 2021'de BMC'de genel müdür olarak göreve başladım. BMC Şirketler Topluluğu hem askeri alanda hem de sivil alanda çalışıyor. Askeri alandaki projelerinin en önemlisi Altay Tankı projesiydi. 2021'den 2024'ün başına kadar yaklaşık üç sene görev yaptım. Göreve başladığımda Altay Tankı projesinde bazı çözülmesi gereken noktalar vardı. Bu sorunları çözerek, Nisan 2023'te de Altay Tankı'nın ilk ikisini Milli Savunma Bakanlığına teslim ettik. Altay Ana Muharebe Tankı Projesi için 25 yıllık zaman zarfında emek vermiş çok sayıda insan var. Bu insanların birçoğu bilinmiyor ama bu projede 2000'li yılların başında beri gelen bir emek ve bilgi birikimi mevcut. Bu projeden alınan derslerin bizden sonra gelenlere aktarılmasının önemli olduğunu düşündüğüm için bu kitabı yazdım."

Altay Ana Muharebe Tankı'nın hikayesini, eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Özden Örnek'in "MİLGEM'in Öyküsü" kitabından da ilham alarak yazmaya karar verdiğini belirten Yalçıntaş, "O kitapta ilk Türk firkateynlerinin yapılması için nasıl bir emek harcandığı, hangi bürokratik zorluklardan geçildiği ve aşıldığı çok güzel anlatılıyor. Altay projesinde de MİLGEM projesinde alınan bazı derslerden nasıl yararlandığını gördüm. MİLGEM tecrübesi Altay projesinin gelişmesinde etkili oldu. Umarım Altay Tankı kitabı da bundan sonraki projeler için faydalı olur." diye konuştu.

Yalçıntaş, kitabı kaleme alırken 70'e yakın kişiyle görüşme yaptığını, dinlediklerini çapraz doğrulama yapmadan yazmadığını, kaleme aldığı her şeyin yaşanmış gerçek olaylar olduğunu vurguladı.

"TSK, dünyada muharebe yeteneği en gelişmiş ordudur"

Kitapta "Tank hala gerekli mi?" başlıklı bir bölüme yer verdiğini aktaran Yalçıntaş, şunları kaydetti:

"Muharebe konsepti bir bütündür. Muharebede her türlü araca ihtiyaç duyulur ve muhaberenin neticeye erişmesi için piyadenin toprağa ayak basması lazımdır. Piyadenin bir yere girmesi için de mutlaka zırhlı destek gereklidir. Dolayısıyla tank olmadan kara harekatı olmadan muharebenin neticelenmesi mümkün değil. İşte bugün ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarında görüyoruz. Kesin bir hava üstünlüğüyle bombardıman yapıyorlar ama bir tane bile asker içeriye girebilmiş değil, bu sebeple de sonuçlanmıyor."

Yalçıntaş, TSK'nın dünya ülkelerindeki ordular içinde çok saygın bir yeri olduğuna dikkati çekerek, BMC'ninmuhtelif askeri araçlar ürettiğini ve ihracatını yaptığını ifade etti.

BMC'de yöneticiyken dost ve müttefik orduların komutanlarıyla çeşitli toplantılar yaptığını anlatan Yalçıntaş, şöyle devam etti:

"Bu görüşmelerde karşımdaki komutanların her zaman sorduğu bir soru vardı. 'Sizin bu aracınız TSK envanterinde var mı?'. Ben de 'Neden bu soruyu ısrarla soruyorsunuz?' dedim. Komutan şöyle bir cevap verdi. 'Türk Silahlı Kuvvetleri bizim için idol bir ordudur. TSK, dünyada muharebe yeteneği en gelişmiş ordudur. Disiplin ve savaş kabiliyeti açısından bir numaralı ordudur, dolayısıyla herhangi bir araç TSK tarafından kullanılıyorsa o araç zaten mükemmel bir araçtır, onlar kullanıyorsa biz de rahatlıkla alabiliriz'."

Yalçıntaş'ın kaleme aldığı kaynak niteliğindeki eser, yeni Altay Ana Muharebe Tankı Projesi'nin kamuoyunda fazla bilinmeyen aşamalarını ve kritik gelişmeleri kapsamlı bir şekilde okuyucuya sunuyor.