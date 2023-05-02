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Siyaset Yerli Biden... Yakında boşlukla tokalaşacak! Kılıçdaroğlu'ndan müthiş vaat: Mısır Türkiye'nin ili olacak
Siyaset

Yerli Biden... Yakında boşlukla tokalaşacak! Kılıçdaroğlu'ndan müthiş vaat: Mısır Türkiye'nin ili olacak

Yeniakit Publisher
2023-05-02 15:30:00 -

PKK/HDP destekli altılı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mısır'ın Türkiye'nin gelişmiş illerinden biri olacağını söyledi.

Seçim ayına girilmesiyle birlikte heyecan bir kez daha arttı. Türkiye'nin odaklandığı 14 Mayıs seçimlerinde adaylar vites artırdı. Bu kapsamda yurdun dört bir yanında mitingler düzenlenmeye devam edilirken, tam anlamıyla seçim havasına girilmiş oldu. Meydanlarda toplanan vatandaşlara vaatler sıralanarak demeçler veriliyor. Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise bu süreçte sık sık gaflara imza atıyor.

Bugün ise yeni bir gafla gündeme geldi.

Ağrı'da miting düzenleyen Kılıçdaroğlu, "Buralara Erzurum merkezli olmak üzere Ağrı dahil, Elazığ dahil, Mısır, Kars, Iğdır ve Ardahan dahil bu bölgeyi özel ekonomi bölgesi yapacağız." ifadelerini kullandı.

Mısır gafı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk gafı değil. İşte unutulmayan o gaflar...

*Malatya'da ittifak ortakları ile birlikte açıklama yapan Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı yerine Cumhur İttifakı demişti.
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*Trabzon'a giden Kılıçdaroğlu, kadına yönelik şiddetle mücadele vurgusu yaparken örnek vermek istediği hadisi unutarak, "Gençleri korumazsanız, kadına yönelik şiddet konusunda sessiz kalırsanız, pazarlık masasına koyarsanız affetmez Bay Kemal. Hiç endişe etmeyin. Kadın başımızın üstündedir. Çünkü sevgili peygamberimiz, ‘Cennet kadının ayakları altındadır’ demiştir. Biz buna inanıyoruz." Hadisin doğrusu ise, "Cennet annelerin ayakları altındadır." şeklinde.

*Tarım konusunda yapacaklarını anlatan Kılıçdaroğlu, Konya'nın Hollanda'dan büyük bir ülke olduğunu ifade etti. Kemal Kılıçdaroğlu, "Konya, Hollanda’dan büyük bir ülke. Toprak olarak Hollanda’dan büyük bir ülke." ifadelerini kullandı.

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