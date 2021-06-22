Yerli aşının adı nedir? Yerli aşı ne zaman çıkıyor?

Yerli koronavirüs (Kovid-19) aşısının Faz-3 çalışması kapsamında gönüllülerle yürütülen aşılama programı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çevrimiçi katılımıyla Ankara Şehir Hastanesi'nde başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli koronavirüs aşısının adını duyurdu.

Yerli aşının adı nedir?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, üçüncü fazının ilk uygulaması gerçekleştirilen yerli Kovid-19 aşısıyla Türkiye'de artık yeni bir dönemin kapılarının aralandığını belirterek, aşının adının "TURKOVAC" olduğunu açıkladı.

TURKOVAC için başvurular

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli Kovid-19 aşısı 'TURKOVAC' ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Sonuca inancımız tam. Yakında kendi aşısını üreten ve aşısı dünyada kullanılan sayılı ülkelerden biri olacağız." dedi.

TURKOVAC'ın 3. faz çalışmalarında ilk dozun uygulandığını belirten Bakan Koca, "40 bin 800 gönüllünün yardımına ihtiyaç duyulduğu halde, E-Nabız üzerinden kısa sürede 846 Bin 451 başvuru oldu. Sonuca inancımız tam. Yakında kendi aşısını üreten ve aşısı dünyada kullanılan sayılı ülkelerden biri olacağız." ifadelerini kullandı.