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Gündem Yerli aşıdan güzel haber! Bakan Fahrettin Koca duyurdu
Gündem

Yerli aşıdan güzel haber! Bakan Fahrettin Koca duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Erciyes Üniversitesi’nde geliştirilen ve Faz 1 çalışmaları süren yerli Covid-19 aday aşısının 44 gönüllüde uygulandığını ve şu ana kadar ciddi bir yan etki görülmediğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-11-23 19:32:00 -
Yerli aşıdan güzel haber! Bakan Fahrettin Koca duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TÜSEB desteği ile Erciyes Üniversitesi’nde geliştirilen ve Faz 1 çalışmaları devam eden yerli Covid-19 aday aşısının 44 gönüllüde uygulandığını ve şu ana kadar ciddi bir yan etki görülmediğini bildirdi.

Bakan Koca, yerli ve milli ERUCOV-VAC inaktif aşısının son durumuna ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "TÜSEB desteğiyle Erciyes Üniversitesi’nde geliştirilen COVID-19 aşısının Faz-I çalışmasında 44 gönüllüye aşı uygulandı. Şu ana kadar ciddi bir yan etki görülmedi. İkinci doz aşılama 26 Kasım-14 Aralık tarihleri arasında yapılacak. Güzel haberlerini vereceğim 15 aşı adayı daha var." ifadelerine yer verdi.

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