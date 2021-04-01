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Sağlık Yerli aşı son durum | Burundan yapılacak aşı ne durumda?
Sağlık

Yerli aşı son durum | Burundan yapılacak aşı ne durumda?

Yerli aşı ne zaman uygulanacak? Aşı tedariki sorunları sebebiyle yerli aşı son derece önemli. Bu sebeple ülkemizde pek çok aşı çalışması sürdürülüyor. Vatandaşlar yerli aşının ne zaman kullanılacağını merak ediyor. Peki, yerli aşı ne zaman çıkar? Kime yerli aşı yapılacak?

Yeniakit Publisher
2021-04-01 08:32:00 -
Yerli aşı son durum | Burundan yapılacak aşı ne durumda?

Tüm dünya aşı tedariki konusunda ciddi sorunlar yaşıyor. Bu noktada Türkiye önceden attığı adımlarla 15 milyon dozu aşkın aşı yaptı. Uygulama aralıksız sürüyor. Ancak toplumun tamamının hızla aşılanması için yeril aşı son derece kıymetli. Bu sebeple vatandaşlar yerli aşıyla ilgili gelişmeleri merak ediyor. Peki, yerli aşı ne zaman uygulanacak?

Yerli aşı son durum | Burundan yapılacak aşı ne durumda?

Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yazılı açıklama yaptı. Söz konusu açıklamada yerli aşıyla ilgili önemli bilgiler aktardı.

Türkiye'nin yakın bir zamanda aşı ihtiyacını kendi üretimiyle karşılayacağının altını çizen Koca, Faz 2 aşaması tamamlanmak üzere olan, uygulamaya en yakın inaktif aşının yanı sıra başka inaktif aşıların çalışmalarının da gönüllüler üzerinde sürdüğünü aktardı.

Koca, "İnovatif aşı adaylarından, VLP dediğimiz virüs benzeri parçacık aşısının Faz 1 çalışmaları da başlamıştır." bilgisini verdi.

Bakan Koca, Sağlık Bakanlığına bağlı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığının (TÜSEB) desteklediği intranazal yani burun spreyi şeklinde uygulanacak aşının Faz 1 çalışmalarının başlamak üzere olduğunu belirterek, özel girişim tarafından başlatılan, Ankara Üniversitesi başta olmak üzere dört üniversitenin katkılarıyla yürütülen çalışmanın ilk deneylerinin olumlu sonuçlar verdiğini bildirdi.

Koca, şunları kaydetti:

"İntranazal aşının gönüllüler üzerindeki sonuçları beklediğimiz gibi olursa bu aşı, dünyada örneği bulunmayan bir kovid aşısı olacaktır. Hedefimiz, aşıyla toplum bağışıklığıdır.

Yükün bu aşamadaki büyük kısmı, bizim, bilim insanlarımızın, sağlık çalışanlarımızın üzerindedir. Bu sorumluluk duygusu, milletimizin salgınla mücadelede dayanıklılığını, tedbirlere uyma isteğini ve yaşama sevincini artırmalıdır."

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