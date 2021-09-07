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Sağlık Yerli aşı ne zaman uygulanacak? Yerli aşı ne zaman gelecek?
Sağlık

Yerli aşı ne zaman uygulanacak? Yerli aşı ne zaman gelecek?

Yerli aşı ne zaman piyasaya çıkacak? Koronavirüs salgınıyla birlikte ülkemizde milyonlarca doz aşı uygulandı. Bu süreçte zaman zaman yaşanan tedarik sorunları ise yerli ve milli aşının önemini ortaya koydu. Türkiye’de pek çok aşı çalışması yürütülüyor. Erciyes Üniversitesi’nde geliştirilen ve Turkovac ismi verilen aşının faz 3 çalışmaları sürüyor. Vatandaşlar yerli aşının ne zaman kullanılmaya başlayacağını araştırıyor. Peki, yerli aşı ne zaman uygulanacak? Yerli aşı kimlere yapılacak?

Yeniakit Publisher
2021-09-07 13:52:00 -
Yerli aşı ne zaman uygulanacak? Yerli aşı ne zaman gelecek?

Vatandaşlar yerli aşıda gelinen noktayı araştırmaya başladı. Faz 3 çalışmaları süren aşının eylül-ekim gibi kullanılabileceği geçtiğimiz aylarda ifade edilmişti. Eylül ayıyla birlikte pek çok ki “Yerli aşı ne zaman uygulanacak?” sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

Yerli aşı ne zaman uygulanacak? Yerli aşı ne zaman gelecek?

Türkiye’de şimdiye kadar 98 milyon dozu aşkın korona aşısı uygulandı. Hiç aşı olmayanların sayısı ise 15 milyona yakın. Bazı vatandaşlar ise aşı olmak için ya da 3.doz için yerli aşının kullanılmaya başlamasını bekliyor. Eylül ayıyla birlikte pek çok kişi “Türk aşısı ne zaman kullanılacak?’ sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Konu hakkında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca değerlendirmelerde bulundu. Bakan Koca, TURKOVAC aşısına ilişkin soru üzerine, "Seri üretime önümüzdeki 1,5-2 ay içinde en geç geçmek istiyoruz ve o hazırlıkları yapıyoruz. Şimdilik bu kadar söyleyeyim" şeklinde konuştu.

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