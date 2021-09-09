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Sağlık Yerli aşı ne zaman üretime başlayacak?
Sağlık

Yerli aşı ne zaman üretime başlayacak?

Yerli aşının üretimine başlandı mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli aşıyla ilgili müjdeyi verdi. Aşı olmak için Turkovac’ı bekleyenler ‘Yerli aşı ne zaman kullanılacak?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, yerli aşı nerede ne zaman üretilecek?

Yeniakit Publisher
2021-09-09 19:00:00 -
Yerli aşı ne zaman üretime başlayacak?

Milyonlarca kişi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamasını bekliyordu. Merakla beklenen açıklama yapıldı. Bakan Koca, yerli aşı konusunda açıklamalarda bulundu. Peki, yerli aşı ne zaman kullanılacak?

Yerli aşı ne zaman üretime başlayacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, merakla beklenen açıklamasını yaptı. Bakan Koca, yerli aşı konusunda müjde verdi.

Bakan Koca, “100 milyon doz başarısı bizi büyük bir sonuca hazırlıyor. Bu sonuç, hızla ulaşabileceğimize inandığım toplum bağışıklığıdır” dedi.

Yerli aşı için Bakan Koca, “Bir tesiste üretimine başladığımız TURKOVAC aşımız bugün ikinci bir tesiste daha seri üretilecek altyapıya ulaştı. Onay alması halinde ekim ayı içinde seri üretime geçeceğiz" şeklinde konuştu.

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