Koronavirüs ile mücadele tüm hızıyla sürüyor. Salgının noktalanması için uzmanlar, vatandaşlara sık sık aşı çağrısında bulunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’da kabine toplantısının ardından aşı çağırısında bulundu. Pek çok vatandaş ise yerli aşının kullanıma geçmesini bekliyor. Peki, kim ne zaman yerli aşı yaptırabilir?

Yerli aşı ne zaman piyasaya çıkacak, ne zaman üretilecek? Yerli aşı ne zaman kullanılacak?

Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde 98 milyon dozu aşkın aşı uygulandı. Halen aşı olmayan pek çok kişi ise yerli aşının kullanılmaya başlamasını bekliyor. Yerli aşıda gelinen noktayı merak edenler “Turkovac aşısı ne zaman kullanılacak?” sorusunun cevabını araştırıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli aşıda gelinen son durumu açıkladı. Rapel doz uygulamasını gönüllü gruplara yaptıklarını belirten Koca, "Sonuçları zannediyorum üç dört hafta içinde çıkmış olur. Sinovac'la birlikte kıyaslamalı yapılıyor. Biz seri üretime en geç önümüzdeki 1,5-2 ay içinde geçmek istiyoruz. O hazırlıkları yapıyoruz" diye konuştu.

Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Ayşin Kılınç Toker, Turkovac aşısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Toker, "TURKOVAC aşılamasına faz-3 çalışması şeklinde devam ediyoruz. Türkiye’de birçok merkezde de eş zamanlı olarak başladı. Şu ana kadar 650 başvurumuz mevcut. E-nabız üzerinden aşı randevusu alır gibi başvuru yapılabiliyor. Biz bu kişilere tek tek dönüş yapıyoruz. Kişilerin bu süreçte covid geçirip geçirmediği ya da başka bir aşıyla normal aşı takviminde aşılanıp aşılanmadığı sorgulanıyor. Akabinde herhangi bir kronik hastalığı olup olmadığı, aşı için bir engeli olup olmadığı planlanıp, randevu vererek hastanemize çağırıyoruz. Şuana kadar 36 gönüllümüzü TURKOVAC aşısı ile aşıladık ve herhangi bir yan etki görmedik. Süreç gayet güzel bir şekilde devam etti ve gönüllülerimiz gelmeye devam ediyor” dedi.