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Sağlık Yerli aşı ne zaman kullanılacak? Yerli aşı son durum
Sağlık

Yerli aşı ne zaman kullanılacak? Yerli aşı son durum

Türk aşısı ne zaman kullanılır? Koronavirüs salgının sona ermesi için toplumların büyük kısmının aşılanması gerekiyor. Ülkemizde aşılama çalışmaları sürse de pek çok ülke aşı bulmakta güçlük yaşıyor. Bu sebeple yerli ve milli aşılar son derece önemli. Türkiye’de de 17 ayrı aşı çalışması sürüyor. Peki, yerli korona aşısı ne zaman yapılır? Korona aşısı ne zaman olurum? Kim yerli aşı yaptırabilecek?

Yeniakit Publisher
2021-02-21 21:26:00 -
Yerli aşı ne zaman kullanılacak? Yerli aşı son durum

Yerli aşı ne zaman kime yapılabilecek? Koronavirüs salgınını sona ermesi için toplumların en az yüzde 60-70’inin aşılanması gerekiyor. Türkiye erken dönemde yaptığı anlaşmalarla CoronaVac aşısını temin etti. İlerleyen günlerde yeni doz aşıların gelmesi bekleniyor. Ancak Sağlık Bakanlığı aşı teslimat tarihlerini ve gelen doz miktarını açıklamayacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu açıklamaların dünyadaki aşı tedariki konusunda yaşanan sorunlar sebebiyle belirtilmemesi gerektiğini ifade etti.

Adeta ülkeler arasında aşı savaşları yaşanıyor. Bu sebeple yerli ve milli aşının önemi çok büyük. Vatandaşlar ne zaman yerli aşının uygulanacağını merak ediyor. Peki, yerli aşı ne zaman nasıl kime yapılacak?

Yerli aşı ne zaman kullanılacak? Yerli aşı son durum

Erciyes Üniversitesi inaktif aşısı faz-2 çalışmaları başladı. Yeri aşının faz-2 çalışmalarında ilk doz uygulaması 10 Şubat’ta başladı. Söz konusu aşının nisan ayında faz 3 çalışmalarının başlaması bekleniyor. Faz 3 çalışmalarından kısa bir süre sonra ise aşının uygulanmaya başlaması bekleniyor.

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