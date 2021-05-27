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Sağlık Yerli aşı ne zaman kullanılacak? Yerli aşı ne kadar etkili?
Sağlık

Yerli aşı ne zaman kullanılacak? Yerli aşı ne kadar etkili?

Yerli aşı etkinlik oranı | Koronavirüs salgınında aşılar son derece önemli. Yabancı aşı tedariklerindeki aksamalar ise yerli aşının önemini ortaya koyuyor. Türkiye; Alman, Çin ve Rus aşılarıyla ilgili olarak 270 milyon dozluk anlaşma yaptı. Yapılan anlaşmalara rağmen 3.doz uygulamaları için yerli aşı son derece önemli. Peki, yerli aşı ne zaman kullanılacak? Yerli aşı 3.faz çalışmaları başladı mı?

Yeniakit Publisher
2021-05-27 15:42:00 -
Yerli aşı ne zaman kullanılacak? Yerli aşı ne kadar etkili?

Türkiye’de pek çok aşı çalışması yapılıyor. Erciyes Üniversitesi aşısında faz2 çalışmaları tamamlandı. Milyonlarca kişi yerli aşının ne zaman kullanılacağını merak ediyor. Peki, yerli aşı ne kadar etkili?

Yerli aşı ne zaman kullanılacak? Yerli aşı ne kadar etkili?

Kayseri Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, “Bu çalışmalar raporlandı. Faz-2 sonuçları gerçekten çok güzel çıktı. Aşı yapılan gruptaki gönüllülerimizin antikorları, yüzde 100 çıktı. Yani aşı yapılan gönüllülerimizin hepsinde antikor oluştu. Sadece antikor değil Faz-2 çalışmalarını gösteren çeşitli parametreler var. Tabi ki antikorun yüzde 100 çıkması çok önemli ama diğer etkinlik parametreleri de çok iyi çıktı. Bundan sonraki süreç, Faz-3 aşaması olacak. Faz-3 aşamasını Sağlık Bakanlığı ve TÜSEB koordine edecek. Bundan sonraki bilgilendirmeyi de onlar yapacaktır. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca da zaten Faz-3 çalışmalarının başladığını ve eylül ayında yerli aşımızın kullanabileceğini ifade etmişlerdi” dedi.

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