Türkiye’de koronavirüsle mücadelede bir yıl geride kaldı. Geride kalan bir yılda 30 bine yakı vatandaşımız yaşamını yitirdi. Salgında vaka sayıları son günlerde artmaya başladı. Bunun sebebi olarak mutant virüsler gösterilirken nisan ayında 3. Pikin yaşanabileceği belirtiliyor. Salgına karşı halen et etkili silahlar maske, mesafe ve hijyen… Elbette, aşılar bu mücadelede en önemli unsur. Ülkemizde 10 milyon dozu aşkın aşı yapıldı. Aşı uygulanmasının artması için aşı temini önemli yere sahip. Pek çok ülke aşı bulamazken gelecek günlerde bu aşamanın daha da zor olacağı belirtiliyor. Bu sebeple yerli ve milli aşılar çok önemli. Türkiye’de 17 aşı çalışması devam ediyor. Faz 2 çalışması yapılan aşı ise Erciyes Üniversitesi aşısı. Peki, Erciyes Üniversitesi aşısı ne zaman uygulanacak?

Yerli aşı ne zaman kullanılacak? Yaza yerli aşı yapılmaya başlanır mı?

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, yerli aşıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Çalış, “Dün itibarıyla faz-2 kapsamında 250 gönüllümüzün birinci dozlaması tamamlandı. İkinci dozlama aşamasına da birkaç gün önce geçilmişti ve çalışmalara devam edilmekte. İnşallah en kısa zamanda faz-2 ve faz-3 çalışmaları biter ve yerli aşımıza ulaşırız. Bizde ERÜ olarak bu sürece katkı vermiş oluruz” dedi.