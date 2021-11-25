Koronavirüs salgınının sona ermesi için toplumun büyük bölümünün aşı olması gerektiği ifade ediliyor. Pek çok kişi yerli aşının kullanılmaya başlamasını bekliyor. Peki, yerli aşı ne zaman kullanılacak?

Yerli aşı ne zaman kullanılacak? Turkovac aşı randevusu alınıyor mu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda sunum yaptı. Fahrettin Koca, "Yerli Kovid-19 inaktif aşımız TURKOVAC, bugün itibarıyla Acil Kullanım Onayı'na müracaat etmiştir. Yıl bitmeden yaygın kullanıma gireceğini ümit ediyoruz. Hücreden aşıya kadar her aşaması ülkemizde ve ülkemiz bilim insanlarınca geliştirilen milli aşımızın ülkemize, milletimize ve tüm dünyaya hayırlı, uğurlu olmasını dilerim" ifadesini kullandı.