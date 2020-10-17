Koronavirüs ne zaman bitecek? Belirsizlik insanoğlunun en sevmediği durumlardan biridir. Aylardır evlerine kapanan, kurallara uyanlar bu belirsizliğin ne zaman sona ereceğini merak ediyor. Sağlık Bakını Fahrettin Koca defalarca tedbiri elden bırakmazsa virüsü yeneceğimizi ve tarihte sona ermeyen hiçbir salgın olmadığının altını çiziyor. Elbette salgının sona ermesiyle ilgili olarak aşı ve ilaç çalışmaları da yapılıyor. Dünya genelinde yaklaşık kırk ayrı aşı çalışması yapılıyor. Ülkemizde de yerli aşı çalışmaları sürüyor. Bakan Koca konu hakkında müjde vermiş ve insan deneylerinin başlayacağını duyurmuştu. Peki, yerli aşı ne zaman uygulanacak?

Yerli aşı ne zaman çıkacak? | Koronavirüs aşısı ne zaman piyasaya çıkar?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın koronavirüse karşı geliştirilen yerli aşıyla ilgili açıklamaların ardından gözler aşının ne zaman uygulanabileceğine çevrildi. Konu hakkında aşıyı geliştiren Koçak Farma Genel Müdürü ve CEO’su Dr. Hakan Koçak açıklamalarda bulundu. Dr. Hakan Koçak her şeyin yolunda gitmesi durumunda aşının mayıs 2021’de piyasaya çıkabileceğini belirtti. Ayrıca Dr. Hakan Koçak, aylık 20 milyon doz aşı üretim kapasitesine sahip olduklarını belirtti.

Dr. Hakan Koçak, "İnaktif aşıların özelliği, uzun yıllardır aşı üretiminde kullanılan bir teknoloji olması. Yine burada kullanılan hücre hatlarının da daha önceki aşılarda kullanılan ve iyi tanımlanmış hücre hatlarından oluşması... Bu açıdan bizim için bilinirliği fazla, daha güvenli diyebileceğimiz aşılardır inaktif aşılar. Buzdolabında 2 ila 8 derecede muhafaza edilebilir. O yüzden hem soğuk zincirin korunması, hem lojistiği / taşınması, hem de üretimi ve uygulaması daha kolay aşılardır. Dünya nüfusu 7,8 milyar civarında. Dolayısıyla çok sayıda aşıya ihtiyacımız var. Bu nedenle de aşının süratle üretilip insanlara ulaştırılması çok büyük önem taşıyor. Yani bunu en kısa sürede yapmamız lazım. Her şey planlandığı şekilde ilerlerse, Mayıs ayı gibi aşının hazır olacağını düşünüyoruz. Bizim aşı üretme kapasitemiz aylık 20 milyon doz. Tabii ki bu aşı öncelikle ülkemizdeki insanlarımız için kullanılacak. Ama Sağlık Bakanlığımızın da bu yönde bir çalışması olursa, diğer ülkelere de bu aşıyı ihraç etme imkanına sahibiz" dedi.