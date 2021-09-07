Koronavirüs salgınıyla birlikte pek çok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de aşı çalışmaları başlatıldı. Erciyes Üniversitesi’nde geliştirilen Turkovac ismi verilen aşının faz 3 çalışmaları sürüyor. Pek çok vatandaş yerli aşıyı yaptırmak istiyor. Peki, yerli aşı ne zaman kullanılmaya başlayacak?

Yerli aşı ne durumda? Yerli aşı ne zaman?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yerli aşı çalışmaları hakkında da bilgi veren Bakan Koca, TURKOVAC aşısına ilişkin soru üzerine, "Seri üretime önümüzdeki 1,5-2 ay içinde en geç geçmek istiyoruz ve o hazırlıkları yapıyoruz. Şimdilik bu kadar söyleyeyim" şeklinde konuştu.

Yerli aşının etkinlik oranıyla ilgili verilerin sorulmasına karşılık da Fahrettin Koca, "Rapel doz uygulamasını gönüllü grupta yapıyoruz. Rapel doz uygulamasının sonuçları zannediyorum 3-4 hafta içerisinde çıkmış olur, onları zaten söylemiş oluruz. Sinovac'la birlikte kıyaslamalı yapılıyor, o kıyası da görmüş olacağız." dedi.

Öte yandan yerli aşı gönüllü başvuruları kabul ediyor. Vatandaşlar kişisel e nabız sayfalarına giriş yaptıktan sonra Turkovac aşısı için gönüllülük başvurusunda bulunabiliyor.

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