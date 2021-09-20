Ülkemizde ilk koronavirüs vakası 2020 yılının Mart ayında tespit edildi. 2020 yılının son aylarında ise bazı ülkelerde aşı uygulaması başladı. Türkiye 14 Ocak 2021’de Çin’de geliştirilen Sinovac ile süreci başlattı. Ardından Biontech aşısı da Türkiye’de uygulanmaya başladı. Geride bıraktığımız 9 ayda Türkiye’de yaklaşık 106 milyon doz aşı yapıldı. Özellikle 2021 yılının ilkbaharında aşı tedariki konusunda bazı aksaklıklar yaşandı. Bu sebeple yerli ve milli aşının kıymeti ortaya çıktı. Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilen ve Turkovac ismi verilen yerli aşının Faz-3 çalışması sürüyor. Peki, yerli aşı için ne kadar kişi gönüllü oldu?

Yerli aşı kaç kişide denendi? Turkovac gönüllü sayısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada Turkovac’ın acil kullanım onayı almasının ardından seri üretime geçileceğini belirtmişti. Aşı gönüllüsü sayısıyla ilgili bilgi ise Dr. Ayşin Kılınç Toker’den geldi.

Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Ayşin Kılınç Toker, “TURKOVAC için faz-3 çalışmamız Kayseri Şehir Hastanesinde devam ediyor. Şu an için 72 gönüllümüze TURKOVAC aşısını faz-3 kapsamında uyguladık. Türkiye genelinde İstanbul, Ankara ve Kayseri’de çalışmalar devam ediyor. 5 merkez şeklinde devam ediyoruz. Burada Erciyes Üniversitesinde de faz-3 gönüllüleri alınmaya devam ediyor. Şu an için Türkiye genelinde yaklaşık bin 100 gönüllüye TURKOVAC aşılaması kapsamında aşı yapıldı. Bunların takipleri yapılıyor, 2. dozlarını yapılmaya başlayan Ankara ve İstanbul’daki gönüllüler de mevcut. Herhangi bir yan etki dönüşü olmadı” dedi.